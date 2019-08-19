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понедельник, 19 августа 2019 12:02

Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века
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Каким был Рим и его жители в конце XIX в.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Каким был Рим и его жители в конце XIX в.
Каким был Рим и его жители в конце XIX в.
Каким был Рим и его жители в конце XIX в.
Каким был Рим и его жители в конце XIX в.

Опубликовали фотографии Рима в конце XIX в. 20 сентября 1870-го итальянские войска отвоевали город у Папской области и он стал столицей Итальянского королевства.

В 1881 году в Риме проживало 284,5 тыс. человек. Из них около 8 тыс. представляли духовенство, пишут Хроники прекрасной эпохи.

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Тогдашних жителей города описывали так:

"Римляне красивые, худые, изящные, высокорослые, имеют загорелое лицо, тонкие его черты. Чрезвычайная вежливость в общении просто поражает: никто никогда вам не скажет грубого слова, никто не толкнет, а если и произойдет такое невольно, то римлянин начнет так испуганно и так искренне извиняться будто совершил какое-то преступление.

Не менее хороши, но несравненно менее изящные римлянки. В толпе есть два типа женщин: очень полные, высокие, краснощекие с медленной плавной походкой, хорошей головой с черными глазами. Худощавые римлянки более привлекательны: они менее массивные, менее красивые, но выражение лица более умное и живое".

Королевство Италия возникло в 1861-м в ходе Рисорджименто - национально-освободительной борьбы итальянцев против иностранного господства под руководством Джузеппе Мадзини и Джузеппе Гарибальди. Борьба завершилась с присоединением Рима к королевству в 1870-м. Государство просуществовало до 1946-го. После Второй мировой войны референдумом приняли решение ликвидировать монархию и перейти к республике.

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