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суббота, 21 декабря 2019 23:13

Показали фото исчезнувшего львовского дома
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Как выглядел дом за памятником Грушевского
Фото: photo-lviv.in.ua
Как выглядел дом за памятником Грушевского
Как выглядел дом за памятником Грушевского
Как выглядел дом за памятником Грушевского
Как выглядел дом за памятником Грушевского

Опубликовали старинные фото дома, который стоял на углу улиц Драгоманова и Волошина во Львове.

Этого дома сейчас нет, сообщают "Фотографии старого Львова".

Дом построили до 1863 года. Он был трехэтажный, с одним внешним балконом на втором этаже, расположенным над входом на углу дома.

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До 1939 года в нем было консульство Великобритании. Также здесь находилось Общество охраны детей и молодежи и производство измерительных приборов Эрика Вояковского.

Дом разрушило бомбой во время Второй мировой войны. В советский период здесь обустроили сквер и высадили тополя. В 2006 году на месте сквера построили помещение банка.

В 1994 году возле места, где стоял дом, поставили памятник политику и историку Михаилу Грушевскому.

Показали фото торговых очередей в СССР в 1980 годах. Их выложило сообщество Клуба коренного киевленина.

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