Показали фото исчезнувшего львовского дома

Фото: photo-lviv.in.ua

Опубликовали старинные фото дома, который стоял на углу улиц Драгоманова и Волошина во Львове.

Этого дома сейчас нет, сообщают "Фотографии старого Львова".

Дом построили до 1863 года. Он был трехэтажный, с одним внешним балконом на втором этаже, расположенным над входом на углу дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жили киевляне после войны - подборка фото

До 1939 года в нем было консульство Великобритании. Также здесь находилось Общество охраны детей и молодежи и производство измерительных приборов Эрика Вояковского.

Дом разрушило бомбой во время Второй мировой войны. В советский период здесь обустроили сквер и высадили тополя. В 2006 году на месте сквера построили помещение банка.

В 1994 году возле места, где стоял дом, поставили памятник политику и историку Михаилу Грушевскому.

Показали фото торговых очередей в СССР в 1980 годах. Их выложило сообщество Клуба коренного киевленина.