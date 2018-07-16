Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.

Фото: photo-lviv.in.ua

В интернете выложили фото детей, которые жили в галицком городке Янов, современное Ивано-Франково Яворивского района в начале ХХ в.

Дети на фото одеты по последней моде начала ХХ века. Девочки носили шляпки, платья и передники, пишут "Фотографии старого Львова".

На фотографиях можно увидеть как обычную, так и праздничную одежду.

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Девушек одевали похоже на взрослых женщин. Они носили платья до колен, отделанные кружевом или вышивкой.

Вместе с платьем надевали черные туфли, или ботинки. Обувь для детей была шнурованная или на пуговицах.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашева (Пустомытовский район Львовской области).