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понедельник, 16 июля 2018 23:13

Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
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Девочки из Янова в начале ХХ в.
Фото: photo-lviv.in.ua
Девочки из Янова в начале ХХ в.
Девочки из Янова в начале ХХ в.
Девочки из Янова в начале ХХ в.
Девочки из Янова в начале ХХ в.

В интернете выложили фото детей, которые жили в галицком городке Янов, современное Ивано-Франково Яворивского района в начале ХХ в.

Дети на фото одеты по последней моде начала ХХ века. Девочки носили шляпки, платья и передники, пишут "Фотографии старого Львова".

На фотографиях можно увидеть как обычную, так и праздничную одежду.

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Девушек одевали похоже на взрослых женщин. Они носили платья до колен, отделанные кружевом или вышивкой.

Вместе с платьем надевали черные туфли, или ботинки. Обувь для детей была шнурованная или на пуговицах.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашева (Пустомытовский район Львовской области).

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