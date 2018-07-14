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суббота, 14 июля 2018 23:13

Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
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Как в старину одевались невесты
Фото: "Главком"
Как в старину одевались невесты
Как в старину одевались невесты
Как в старину одевались невесты
Как в старину одевались невесты

В интернете опубликовали свадебных фотографий в период с 1870-х по 1890-е годы.

"Свадьба - одно из самых ярких событий в жизни человека. И выбирая свадебную одежду, современные невесты тратят невероятное количество времени, сил и финансов, даже не задумываются о том, насколько их нарядная одежда похожа на тот, что надевали пары на своих свадьбах в XIX веке", - пишет "Главком".

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В старину невесты также носили белые платья. Но они были более скромными.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области).

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