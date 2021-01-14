 
Ексклюзивы
1/5
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 135
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 270
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 243
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 414
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 360
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 396
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1809
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 3051
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
7
7
5
5
Показали древнейший в мире рисунок животного
Показали древнейший в мире рисунок животного
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Всадники и драконы - открыли древние гробницы вельмож
Всадники и драконы - открыли древние гробницы вельмож
В поле нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет
В поле нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет
Видео
Все видео
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Интервью
1/5
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 738
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 270
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2034
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 378
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1341
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 14:32

Показали древнейший в мире рисунок животного
3

  Комментировать

В Индонезии нашли древнейший рисунок животного
Фото: advances.sciencemag.org
В Индонезии нашли древнейший рисунок животного
В Индонезии нашли древнейший рисунок животного

В Индонезии археологи нашли древнейшую наскальную живопись с изображением животных.

Древние люди изобразили в пещере кабанов, сообщает Science Advances.

Археологи исследовали известняковые пещеры на острове Сулавеси. Древнейший рисунок животного обнаружили в пещере Леанг Тедонгнге.

Бородавочну свинью изобразили в профиль. Ее нарисовали красными и пурпурными минеральными пигментами. Сверху слева от свиньи есть отпечатки человеческих рук.

Рисунку не менее 45,5 тыс. лет. Специалист по датировке Максим Обер предполагает, что картина может быть еще древнее.

"Она может быть намного старше, потому что датировка, которую мы используем, учитывает только кальцит, нанесенный поверх него", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотни пещерных рисунков исчезли из-за дыхание туристов

Соавтор исследования Адам Брамм говорит, что часть картины могла не сохраниться. Свинья могла наблюдать за дракой или другим взаимодействием животных.

Авторы исследования называют рисунок наиболее ранним известным произведением искусства в мире.

Ученые из Испании выяснили, кто был автором древних наскальных рисунков в пещере Лос-Мачос на юге страны. Петроглифы в виде кругов, линии, человекообразных фигурок, рисовали 6,5-4 тыс. лет назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали древнейший в мире рисунок животного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134

8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Нашли скульптуру жреца из Трои

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 46488
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9909
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9496
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 7353
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 6147
История
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
7
 Просмотров: 468
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
7
 Просмотров: 1404
Нашли скульптуру жреца из Трои
Нашли скульптуру жреца из Трои
 Просмотров: 288
В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами
В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами Просмотров: 468
Как на Маланку узнать о будущем
Как на Маланку узнать о будущем Просмотров: 396
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 835
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть