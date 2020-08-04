 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 135
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 207
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 16533
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3627
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 882
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6642
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
6
11
15
22
5
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Видео
Все видео
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 135
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6642
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1395
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 14:03

Показали документы УПА, найденные в бидоне
6

  Комментировать

Показали архив УПА
Фото: galinfo.com.ua
Показали архив УПА
Показали архив УПА
Показали архив УПА
Показали архив УПА

Показали документы ОУН, которые обнаружили в Мостисском районе Львовской области, спрятанные в бидоне.

"Находку наименовали в соответствии с местом обнаружения - Мостисский архив. Поэтому 21 июня 2020 года Музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" получил в свое распоряжение для обработки печатную продукцию времен "вторых советов", - сообщил научный сотрудник музея Виктор Сеницкий, информирует galinfo.com.ua.

Обнаружили пропагандистские материалы, организационные отчеты, карты, инструкции и другие документы 1946-1950 годов. Были агитационные листовки в нескольких экземплярах. Они могли быть предназначены для распространения среди населения. Неизвестно, почему документы спрятали под землей.

"Возможно, ребята погибли или попали в плен, возможно, что-то другое помешало им довести дело до конца. Но сегодня мы имеем возможность воочию увидеть историю из первоисточников, которую оберегал украинский чернозем более полувека", - отметил Сеницкий.

Среди находок есть приветствия.

"Христос раждается! Украинская Семья! Во время, когда по всей Украине неистовствует дикий террор красного сатрапа Сталина, когда все тюрьмы переполнены нашими ораторами, когда миллионы твоих братьев лишены в этот день куска хлеба, в то время, когда по всей Украине слышны крики истерзанных в тюрьмах и концлагерях, слышны шум и выстрелы пулеметов и разрывы гранат, ты, украинская семья, сядешь к скупой Святой Вечере", - говорится в документе

Нашли запись, приуроченную к юбилею создания и функционирования ОУН.

"В этом, 1949 году Организация Украинских Националистов отмечает 20-летие своего образования и революционной борьбы против польских, румынских, чешских, венгерских, гитлеровских и московско-большевистских оккупантов Украины и их агентов за национальное и социальное освобождение украинского народа, за построение на украинских этнографических землях украинского Самостоятельного Соборного Государства", - гласил документ.

В обращении объясняли роль Степана Бандеры.

"ОУН под руководством Степана Бандеры борется за Украинское Самостоятельное Соборное Государство, за систему свободных национальных государств всех народов мира, за демократический строй и бесклассовое общество в будущем независимом украинском государстве. Основой украинского бесклассового общества будет, с одной стороны, национально-государственная и общественно-кооперативная собственность на основе орудия и средства производства и, с другой стороны, настоящая, не большевистская демократия в области политического устройства", - писали авторы документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отстроили настоящее убежище времен УПА

Одна из публикаций дает советы по воспитанию детей.

"Не наказывайте часто. Ребенок может привыкнуть к наказанию, и оно перестанет воспитательно на него влиять", - был написан совет.

Документы будут храниться в архиве Центра исследований освободительного движения.

На Львовщине в окрестностях сел Лановка и Бойничи Стрыйского района нашли бидон с документами и лекарствами повстанцев УПА. Архив случайно нашли местные жители 25 апреля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали документы УПА, найденные в бидоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 60211
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 16533
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 7119
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6166
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 5976
История
Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных
Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных
 Просмотров: 108
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
11
 Просмотров: 558
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
15
 Просмотров: 1260
$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения
$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения
6
 Просмотров: 306
Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков
Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
2
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 504
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua