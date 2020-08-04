Показали документы УПА, найденные в бидоне

Фото: galinfo.com.ua

Показали документы ОУН, которые обнаружили в Мостисском районе Львовской области, спрятанные в бидоне.

"Находку наименовали в соответствии с местом обнаружения - Мостисский архив. Поэтому 21 июня 2020 года Музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" получил в свое распоряжение для обработки печатную продукцию времен "вторых советов", - сообщил научный сотрудник музея Виктор Сеницкий, информирует galinfo.com.ua.

Обнаружили пропагандистские материалы, организационные отчеты, карты, инструкции и другие документы 1946-1950 годов. Были агитационные листовки в нескольких экземплярах. Они могли быть предназначены для распространения среди населения. Неизвестно, почему документы спрятали под землей.

"Возможно, ребята погибли или попали в плен, возможно, что-то другое помешало им довести дело до конца. Но сегодня мы имеем возможность воочию увидеть историю из первоисточников, которую оберегал украинский чернозем более полувека", - отметил Сеницкий.

Среди находок есть приветствия.

"Христос раждается! Украинская Семья! Во время, когда по всей Украине неистовствует дикий террор красного сатрапа Сталина, когда все тюрьмы переполнены нашими ораторами, когда миллионы твоих братьев лишены в этот день куска хлеба, в то время, когда по всей Украине слышны крики истерзанных в тюрьмах и концлагерях, слышны шум и выстрелы пулеметов и разрывы гранат, ты, украинская семья, сядешь к скупой Святой Вечере", - говорится в документе

Нашли запись, приуроченную к юбилею создания и функционирования ОУН.

"В этом, 1949 году Организация Украинских Националистов отмечает 20-летие своего образования и революционной борьбы против польских, румынских, чешских, венгерских, гитлеровских и московско-большевистских оккупантов Украины и их агентов за национальное и социальное освобождение украинского народа, за построение на украинских этнографических землях украинского Самостоятельного Соборного Государства", - гласил документ.

В обращении объясняли роль Степана Бандеры.

"ОУН под руководством Степана Бандеры борется за Украинское Самостоятельное Соборное Государство, за систему свободных национальных государств всех народов мира, за демократический строй и бесклассовое общество в будущем независимом украинском государстве. Основой украинского бесклассового общества будет, с одной стороны, национально-государственная и общественно-кооперативная собственность на основе орудия и средства производства и, с другой стороны, настоящая, не большевистская демократия в области политического устройства", - писали авторы документа.

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Одна из публикаций дает советы по воспитанию детей.

"Не наказывайте часто. Ребенок может привыкнуть к наказанию, и оно перестанет воспитательно на него влиять", - был написан совет.

Документы будут храниться в архиве Центра исследований освободительного движения.

На Львовщине в окрестностях сел Лановка и Бойничи Стрыйского района нашли бидон с документами и лекарствами повстанцев УПА. Архив случайно нашли местные жители 25 апреля.