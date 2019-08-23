Погибло населения трех городов

Помпеи полностью оказались под толстым слоем пепла и пемзы толщиной 6-7 метров. Фото: https://vokrugsveta.ua

24 августа 79 н. е. во время извержения вулкана Везувия погибли населения трех городов - Помпеи, Геркуланум и Стабии и все виллы рядом. Города расположены под вулканом сразу похоронили потоки лавы.

Город Помпеи основали в VII-VI веках до нашей эры. Вулкан Везувий, спал почти 800 лет, вдруг проснулся и вместе уничтожил несколько римских городов. Пепел вулкана засыпал города и сохранил их почти в первозданном виде В Помпеях более две тысячи горожан погибли от смертельных испарений фосфора и под обломками пород. В конце дня Помпеи полностью оказались под толстым слоем пепла и пемзы толщиной 6-7 метров.

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Около 1600 года итальянцы случайно заметили похороненый город. Раскопки обнаружили под многометровой толщей лавы улицы, дома с полной обстановкой, людей и животных, которые не успели спастись. Сейчас музей под открытым небом в Помпеях - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - как крупнейшие в мире руины города. Помпеи известны нам теперь не только своими фресками, мозаиками и храмами, но и улицами и домами, гипсовыми слепками тел погибших. Геркуланум изучен хуже и, наверное, поэтому не пользуется такой популярностью.

На руинах древнеримского города Помпеи в настоящее Италии нашли раритетные фрески. Они указывают, что извержение вулкана Везувий, которое уничтожило город, произошло позже, чем считалось ранее.