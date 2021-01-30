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воскресенье, 31 января 2021 08:21

Погибли 113 людей

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Погибли 113 людей
Разлитая нефть занялась и вспыхнула. фото https://naperevoz.co

В Кении 113 человек погибших 31 января 2009-го. В районе города Моло занялась разлитая нефть.

В стотысячном кенийском городе Моло опрокинулся грузовик, перевозивший нефть. Топливо разлилось. Местные пытались собрать топливо для собственных нужд. Вдруг нефть загорелась. Спасатели предположили, что причиной стала случайно выброшенная сигарета. Люди, которые были рядом начали гореть. Пожарные команды приехали слишком поздно. Скорая помощь - за час. А пострадавших было много - 113 погибли сразу, почти 200 получили страшные ожоги.

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Власти назвали катастрофу с разлитой нефтью одной из самых ужасных в истории Кении. В кенийских СМИ критиковали правительство за его недоработанные стандарты безопасности и плохой подготовки к бедствиям. 3 млн жителей Найроби обслуживала только одна пожарная станция. Она расположена недалеко от делового района, где постоянные пробки. Виновных в трагедии так и не нашли, дело закрыли.

13 июля 1985-го на стадионе Джона Кеннеди в Филадельфии и на стадионе "Уэмбли" в Лондоне начался крупнейший международный рок-концерт Live Aid, организованный для сбора средств голодающих в Африке. Прямую трансляцию видели в 110 странах мира.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
января

Погибли 113 людей

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