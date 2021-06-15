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вторник, 15 июня 2021 14:22

Погиб исследователь Голодомора

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Погиб исследователь Голодомора
15 июня 1992 погиб Владимир Маняк. Фото: 3.bp.blogspot.com

15 июня 1992 года в ДТП погиб украинский писатель Владимир Маняк.

Он родился 6 ноября 1934-го в селе Криштоповка Волочисского района Хмельницкой области. Окончил факультет журналистики Львовского университета.

Работал в шахте, на заводе, в прессе, в издательстве "Молодь". В 1988 году напечатана книга-мемориал "Вінок безсмертя".

Маняк был одним из организаторов культурно-просветительского общества "Меморіал" имени Василия Стуса. Возглавлял организационный комитет по созданию Ассоциации исследователей голодоморов в Украине.

Вместе с женой Лидией Коваленко-Маняк собирал воспоминания людей, переживших Голодомор. Начали это в 1987 году.

"У нас постоянно гостили незнакомые люди. Магнитофон крутился без остановки, телефон и почта работали с небывалой нагрузкой. Люди спешили поведать страшную правду, которая угнетала им душу всю жизнь. Те человеческие исповеди были документами высшей пробы, их достоверность была скреплена тяжелой печатью родных могил", - рассказывали они.

Владимир Маняк погиб в ДТП возле поселка Глеваха Киевской области. В автобус, в котором ехал мужчина, врезался "КамАЗ".

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За подготовку книги "33-й: голод" Маняку в 1993 году посмертно присудили Шевченковскую премию. За личный вклад в исследование голодоморов в Украине, привлечение внимания международного сообщества к признанию Голодомора актом геноцида украинского народа, активную гражданскую деятельность относительно почитания памяти жертв трагедии, в 2005 году посмертно награжден орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

В Музее Голодомора в Киеве создали аудиогид на 33 языках мира. Это рекорд Украины. Международный проект "Аудіогід для кожного" Национальный музей Голодомора-геноцида запустил в июле 2019-го. Предусматривал перевод текста обзорной экскурсии на 33 языках мира для размещения информации на аудиогидах.

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Дата
15
июня

Погиб исследователь Голодомора

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