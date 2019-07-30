Погиб бывший министр образования

Педагога Ивана Стешенко застрелили в Полтаве 30 июля 1918-го Фото: grinchenko-inform

Генерального секретаря образования УНР и педагога Ивана Стешенко убили в Полтаве 30 июля 1918-го. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

После октябрьского большевистского переворота 1917-го мужчина вместе с другими ведущими педагогами организовал в Киеве Общество школьного образования. Оно занималось украинизацией школ.

Летом 1918-го гетман Павел Скоропадский пригласил Стешенко преподавать в новосозданном Каменец-Подольском университете. Мужчина согласился и взял отпуск, чтобы подготовиться к преподавательской деятельности. 29 июля вместе с сыном поехал в Полтаву в гости к родственникам. В город прибыл ночью и не нашел извозчика. Пришлось идти с вокзала пешком по улице Куракинской - теперь Соборности.

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"Когда они приблизились к одному из переулков, оттуда выскочило двое вооруженных, они закричали "руки вверх!", а вместе с тем раздался выстрел. От неожиданности сын Стешенко Ярослав упал в картофель, растущий рядом с тротуаром, а дальше раздалось еще два выстрела, и пуля попала в голову", - писал полтавский корреспондент газеты "Возрождение" под псевдонимом "Понурый", пишет Гринченко Информ.

Бандиты развернулись и ушли. При мужчине остались золотые часы, револьвер, деньги, школьные бумаги. Немецкие солдаты, прибывшие на место преступления, не смогли установить убийц.

В то лето в Киеве взорвались артиллерийские склады на Зверинце, осуществили покушение на министра путей гетманата Бориса Бутенко, взорвали немецкого военачальника, соратника Павла Скоропадского фельдмаршала Германа Эйхгорна.

Масштабные взрывы боеприпасов всколыхнули Киев 6 июня 1918-го. Подорвались артиллерийские склады царской армии на Лысой горе, в районе столичного Зверинца. Город накрыло облако из пепла и обломки зданий. Погибли около 200 человек, 1 тысяча - ранены. Ударная волна повредила 900 домов. По Крещатику бежали ранены люди. Первую помощь им оказывали юнкера инженерного училища и уцелевшие прохожие. Впоследствии от шока пришли в себя санитары. Развозили пострадавших в госпитали на телегах. Погибших хоронили 11 июня. На траурной церемонии присутствовали гетман Павел Скоропадский, председатель правительства Федор Лизогуб, военные стран Чертвертного союза. Следствие вели украинские военные и немецкое командование. Официальная версия - небрежное отношение с боеприпасами. Хотя Скоропадский не исключал и диверсии большевиков.