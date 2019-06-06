В Киеве взрыв повредил 900 домов

Взрыв боеприпасов на Зверинце всколыхнул Киев Фото: інфолайт

Масштабные взрывы боеприпасов всколыхнули Киев 6 июня 1918-го. Подорвались артиллерийские склады царской армии на Лысой горе, в районе столичного Зверинца. Город накрыло облако из пепла и обломки зданий. Погибло около 200 человек, 1 тыс. - ранены. Ударная волна повредила 900 домов.

По Крещатику бежали ранены люди. Первую помощь им оказывали юнкера инженерного училища и уцелевшие прохожие. Впоследствии от шока пришли в себя санитары. Развозили пострадавших в госпитали на телегах.

"Было 15 сильных детонаций. Стекла окон в бюро, которые выходили на Крещатик, все вылетели. Меня и секретарей едва не сбило с ног, когда мы, подбежав к окнам, смотрели вниз на улицу, усеянную битым стеклом. Тут и там лежали, вероятно сбитые с ног воздушной волной, люди. Все из бюро бросились вниз, в подвалы, где просидели около получаса. В ушах трещало от грохота, с некоторыми дамами случилась истерика", - пишет Дмитрий Донцов, тогдашний руководитель бюро переводов на Крещатике.

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Пострадал от взрывов и гетман Украинской Державы Павел Скоропадский.

"Когда я подошел к двери, раздался второй взрыв; дверь с треском распахнулась и ударила меня в голову. Я вышел в столовую и тут встретил полковника Аркаса. "В чем дело?" — спрашиваю. — "Не знаю, ваша ясновельможность". В это время взрывы начали повторяться со страшной силой, и все это перешло в какой-то рев".

Погибших хоронили 11 июня. На траурной церемонии присутствовали гетман Павел Скоропадский, председатель правительства Федор Лизогуб, военные стран Чертвертного союза.

Следствие вели украинские военные и немецкое командование. Официальная версия - небрежное отношение с боеприпасами. Хотя Скоропадский не исключал и диверсии большевиков.

100 лет назад, в ноябре 1918 года гетман Павел Скоропадский ввел военное положение на территории Украинской державы. Тогда в Чернигове разоблачили большевистскую подпольную организацию. Ее члены ждали прихода российских войск и готовили восстание. У них обнаружили оружие, листовки, литературу и деньги. В Киеве ходили слухи, что 7 ноября - в годовщину большевистского переворота будут политические выступления. Государственную стражу привели в боевую готовность.