Подорвались встречные поезда

Железнодорожная катастрофа произошла 4 июня 1989-го у города Уфа. Подорвались поезда "Новосибирск - Адлер" и "Адлер-Новосибирск".

Фото: krymr.com

Неподалеку от административной границы Башкиртостана и Челябинской области взорвался газ. Он вытек из трубопровода и сконцентрировался в балке неподалеку от рельсов. В этот момент навстречу друг другу шли 2 пассажирских поезда.

Взрыв уничтожил 2 локомотива и 37 вагонов. Пожар охватил 250 га леса.

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"Болтались и сверкали провода, везде горел огонь и дымились разбросанные вагоны. В агонии метались люди. Им ничем нельзя было помочь", - вспоминали жители поселка Красный Восход.

В аварии погибли около 780 человек.

6 июня 1981-го пассажирский поезд, следовавший от индийского города Манси в Сахарса в штате Бихар, сошел с рельсов на мосту через реку Багмати. Официальное число жертв - 268 погибших и 300 пропавших без вести. Считается, что количество погибших достигает 1 тыс. человек.