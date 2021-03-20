Почему римский император воскресенье сделал выходным

Константин Великий издал указ о том, что воскресенье должно быть выходным. Фото: bbc

20 марта 321 года римский император Константин Великий издал указ о том, что воскресенье должно быть выходным. До IV в. главным днем ​​недели для христиан была суббота.

В Древнем Риме придерживались языческих традиций, которые переняли от греков эпохи Александра Македонского. Римляне называли дни недели в соответствии с языческой религий. В воскресенье они поклонялись Солнцу, понедельник - Луне, вторник - Марсу, среду - Меркурию, четверг - Юпитеру, пятницу - Венере, а в субботу - Сатурну. Поскольку Солнце управляет планетами, то именно день Солнца был главным для римлян.

364-го на Лаодикийском соборе было принято окончательное решение представителями церкви относительно дня поклонения. Церковный указ запретил праздновать субботу: христиане "не должны юдействувать и находиться в досуге в субботу, но должны работать в этот день. Но день Господень они должны особенно чествовать, будучи христианами, и по возможности не работать" (канон 19). Тем, кто не согласится, угрожали проклятием и изгнанием из общины - "анафемой".

После подавления римлянами восстания и разрушения в 70 году Иерусалима многие христиане бежали из Иудеи. Их называли иудейской сектой: они придерживались таких иудейских обрядов, как обрезание и чествования субботы. Император Адриан запретил додерживаться этой религии. Поэтому новые христиане, среди которых в IV в. доминировали бывшие язычники, согласились на эти изменения без сопротивления.

Историки утверждают, что указ Константина Великого соединил языческий главный день Солнца и еженедельный христианский праздник. Таким образом император примирил тогдашние религиозные разногласия.

"В почтенный день Солнца пусть отдохнут магистраты и люди, живущие в городах, и пусть все мастерские закроют дверь. Однако в поле люди, занятые сельским хозяйством, могут свободно и на законных основаниях продолжать свои задачи, так как часто бывает, что другой день не подходит для посева зерна или посадки виноградников, дабы из-за пренебрежения подходящим моментом для таких действий небесная благодать не была потеряна", - отметил он.

Выбор воскресенья как день отдыха имел и политический смысл. Номинально это был рабочий день, но по всей империи были христиане, которые посвящали воскресенье религиозным обрядам. Большинство нехристиан считали воскресенье особым днем: в этот день выдавали зарплату.

Вероятно, также было важным то, что это был особый день Солнца. Он был популярным среди состоятельных сенаторов из 274-го. Константин Великий на протяжении жизни признавал богом "Непобедимое Солнце", хотя активно продвигал христианскую церковь. Император принял крещение накануне смерти, поэтому до сих пор продолжаются споры, был ли он настоящим христианином или воспользовался церковью как объединяющей силой.

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После изменения празднования с субботы на воскресенье приняли новый термин "День Господень" или Dies Dominicus.

Костянтиин Великий - римский император, первый христианин на троне и христианский святой, признан равноапостольным. Правил с 306-го по 337-ой. Его мать Елена также была канонизированной христианской святой. Был язычником, но 312 года перед битвой с правителем Италии Максецием у него было видение Креста. Велел своим воинам нарисовать монограммы Христа на своих щитах и победил. После победы над всеми соперниками стал единственным правителем. Перенес столицу империи в Византий, позднее переименованного Константинополем.