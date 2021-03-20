Почему римский император воскресенье сделал выходным

 
Ексклюзивы
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
2 Просмотров: 252
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 450
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 963
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 711
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 936
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1503
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Фото
Все фото
16
4
20
5
19
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
Видео
Все видео
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
2 Просмотров: 243
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
Просмотров: 351
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 549
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 198
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 963
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 270
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 12:45

Почему римский император воскресенье сделал выходным

  Комментировать
Почему римский император воскресенье сделал выходным
Константин Великий издал указ о том, что воскресенье должно быть выходным. Фото: bbc

20 марта 321 года римский император Константин Великий издал указ о том, что воскресенье должно быть выходным. До IV в. главным днем ​​недели для христиан была суббота.

В Древнем Риме придерживались языческих традиций, которые переняли от греков эпохи Александра Македонского. Римляне называли дни недели в соответствии с языческой религий. В воскресенье они поклонялись Солнцу, понедельник - Луне, вторник - Марсу, среду - Меркурию, четверг - Юпитеру, пятницу - Венере, а в субботу - Сатурну. Поскольку Солнце управляет планетами, то именно день Солнца был главным для римлян.

364-го на Лаодикийском соборе было принято окончательное решение представителями церкви относительно дня поклонения. Церковный указ запретил праздновать субботу: христиане "не должны юдействувать и находиться в досуге в субботу, но должны работать в этот день. Но день Господень они должны особенно чествовать, будучи христианами, и по возможности не работать" (канон 19). Тем, кто не согласится, угрожали проклятием и изгнанием из общины - "анафемой".

После подавления римлянами восстания и разрушения в 70 году Иерусалима многие христиане бежали из Иудеи. Их называли иудейской сектой: они придерживались таких иудейских обрядов, как обрезание и чествования субботы. Император Адриан запретил додерживаться этой религии. Поэтому новые христиане, среди которых в IV в. доминировали бывшие язычники, согласились на эти изменения без сопротивления.

Историки утверждают, что указ Константина Великого соединил языческий главный день Солнца и еженедельный христианский праздник. Таким образом император примирил тогдашние религиозные разногласия.

"В почтенный день Солнца пусть отдохнут магистраты и люди, живущие в городах, и пусть все мастерские закроют дверь. Однако в поле люди, занятые сельским хозяйством, могут свободно и на законных основаниях продолжать свои задачи, так как часто бывает, что другой день не подходит для посева зерна или посадки виноградников, дабы из-за пренебрежения подходящим моментом для таких действий небесная благодать не была потеряна", - отметил он.

Выбор воскресенья как день отдыха имел и политический смысл. Номинально это был рабочий день, но по всей империи были христиане, которые посвящали воскресенье религиозным обрядам. Большинство нехристиан считали воскресенье особым днем: в этот день выдавали зарплату.

Вероятно, также было важным то, что это был особый день Солнца. Он был популярным среди состоятельных сенаторов из 274-го. Константин Великий на протяжении жизни признавал богом "Непобедимое Солнце", хотя активно продвигал христианскую церковь. Император принял крещение накануне смерти, поэтому до сих пор продолжаются споры, был ли он настоящим христианином или воспользовался церковью как объединяющей силой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа короновал Карла Великого титулом императора

После изменения празднования с субботы на воскресенье приняли новый термин "День Господень" или Dies Dominicus.

Костянтиин Великий - римский император, первый христианин на троне и христианский святой, признан равноапостольным. Правил с 306-го по 337-ой. Его мать Елена также была канонизированной христианской святой.

Был язычником, но 312 года перед битвой с правителем Италии Максецием у него было видение Креста. Велел своим воинам нарисовать монограммы Христа на своих щитах и победил. После победы над всеми соперниками стал единственным правителем. Перенес столицу империи в Византий, позднее переименованного Константинополем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему римский император воскресенье сделал выходным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
марта

Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе

Создали новое формирование для охраны границ

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

Самое читаемое
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 15921
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 13590
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 11241
Тина Кароль шокировала фанов решением
Тина Кароль шокировала фанов решением Просмотров: 6291
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 6030
История
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
16
 Просмотров: 126
Создали новое формирование для охраны границ
Создали новое формирование для охраны границ
 2 Просмотров: 297
Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми
Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми
 Просмотров: 495
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
 Просмотров: 216
Украина обязана мемориализировать жертв Холокоста
Украина обязана мемориализировать жертв Холокоста
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
3
Суд оправдал Пашинского
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
2
Создали новое формирование для охраны границ
Голосов: 204
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть