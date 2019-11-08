Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

"Ирисы" перепродали в 1990 году музея Гетти в Лос-Анджелесе. Фото: VanGoghmusium

На аукционе Сотбис в Нью-Йорке 11 ноября 1987 года картину Ван Гога "Ирисы" продали за $ 54 млн. Купил полотно австралийский магнат Алан Бонд. Но картину он так и не получил. Работы Ван Гога - одни из самых дорогих в мире.

Винсент ван Гог родился 1853 в Зюндерт (Нидерланды) в семье пастора.1880 года увлекся живописью и в Антверпене начал посещать классы в Художественной академии и частную школу рисования. Самыми известными работами этого периода является "Едоки картофеля", "Ткач", "Натюрморт с трубкой и шляпой".

При жизни ван Гог выставлял лишь несколько работ в Париже и Брюсселе. Слава к нему пришла лишь после парижской выставки 1901 году, когда он был признан как мастер-постимпрессионист. В последующие десятилетия слава ван Гога неизменно росла и сегодня его картины есть визання во всем мире шедеврами.

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Сам ван Гог назвал картину "Ирисы" "Останов для моей болезни", потому что чувствовал, что может сдерживать свой недуг, продолжая писать. Написал 1889 года за год до смерти. Первым владельцем картины был французский искусствовед и анархист Октав Мирбо, который заплатил за полотно 300 франков.

1987-го "Ирисы" стали самой дорогой картиной. Она была перепродана в 1990 году музею Гетти в Лос-Анджелесе.

Картину Винсента ван Гога "Ваза с 15 подсолнухами" 30 марта 1987 продано за $ 40300000 японской компании "Ясуда", занимающейся страхованием в Японии. Картина стала самым ценным в то время произведением искусства, но уже через несколько дней подлинность покупки поставили под сомнение.