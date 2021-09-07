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Пленных продали в гладиаторские школы

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Пленных продали в гладиаторские школы
Весь Иерусалим оказался под полным контролем римлян. Второй храм был разграблен и снесен. Фото: https://www.preteristarchive.com

Во время Первой иудейской войны войска Тита Веспасиана-младшего 8 сентября 70-го захватили Иерусалим.

После смерти Ирода Великого в Риме преемником стал его сын Архелай. Правил 10 лет своевольно и жестоко. Проконсул Африки Тит Веспасиан, наделенный правами легата пропретора, получил в подчинение три легиона - около 60 тыс. человек. Пошел весной 67-го войной на территорию Галилеи. Римлянами захвачен и сожжен город Габар, перебито все мужское население, включая младенцев.

К зиме Веспасиане подчинено почти все города Галилеи, земли вокруг Метвого моря и по обе стороны реки Иордан. Весной 70 года на Ближний Восток прибыли сын императора Тита Флавия Веспасиана его полный тезка Тит-младший и префект Египта Тиберий Юлий Александр. Накануне Пасхи они одним легионом осадили Иерусалим.

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Единства среди защитников 600 тыс. горожан не было. Горожане уничтожила накопленные годами запасы продовольствия. Римляне разрушили одну из стен у Яффских ворот. Они вошли через проломы в наружной стене, разрушили и разграбили святыни.

Весь Иерусалим оказался под полным контролем римлян. Второй храм был разграблен и снесен, население опустошенного огнем города объявлено римскими пленниками. Воинов казнили, около 100 тыс. человек - продали в рабство к гладиаторским школам. За военную добычу в Риме начали строить Колизей.

В крепости Эль-Мансура у Каира 8 февраля 1250 армию христиан разбили. В плен к мусульманам попал король Франции Людовик IX с двумя братьями. Cьомий крестовый поход закончился поражением христиан.

По условиям освобождения египтянам возвращалась Дамьетту на Востоке и король обещает никогда не возвращаться в Египет. Египет остается центром ислама, а Людовик IX двадцати лет идет в Восьмой, последний крестовый поход, в котором и умирает. гал

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
сентября

Пленных продали в гладиаторские школы

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