Пленных и врагов Дракула сажал на кол

Граф Дракула трижды завоевывал престол. Фото: news.rambler

Румынский король Влад ІІІ Дракула 22 августа 1456-го стал господарем Валахии. Он во второй раз взошел на трон.

Влад Цепеш родился в Трансильвании, в маленьком городке Сигишоара 1430-го. Он был сыном Влада II по прозвищу Дракул - "дьявол" - члена католической секты Орден Дракона и княз яВалахии. После отца получил такое же прозвище.

В юности Влад III попал в плен к туркам. Его отец и брат погибли от рук наемников - их закопали живьем. Влад III стал правителем своего княжества, но очень скоро убежал в монастырь. Вернуться к княжеству его заставила жажда мести. Расправился над боярами города Тырговиште - столицы Валахии, которые участвовали в заговоре против его отца и старшего брата.

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В октябре 1462-го Влад Цепеш прибыл в Трансильванию для переговоров о военной поддержке его противостояние Турции. Был обвинен в тайном сотрудничестве с турками и арестован. Он провел 10 лет в тюрьме в Вышеграде и 2 года под домашним арестом в Буде. Смирился со своим унизительным положением и заверил короля Венгрии в своей вассальной преданности. Его отпустили при условии принятия католицизма и брака с двоюродной сестрой короля.

1475-го Дракула заявил претензии на Валашском престол и в третий раз получил его в следующем году при поддержке войска из венгерских наемников. 17 июня 1476-го Дракула вместе с 7 тыс. воинов ночью напал на 120 тис.армию турецкого султана Мехмеда II в. Взятых в плен Дракула приказал посадить на кол. Султан с остатками армии покинул территорию Валахии. Его посланцы убили Дракулу. Отрубленную голову законсервировали в меду и доставили в качестве трофея султану.

Влада Цепеша в современной Ромунии считают национальным героем, который создал первые законы в стране, объединил румынские земли и боролся с врагами - турками. На сравнение князя с кровожадным вампиром с художественного романа ирландского писателя Брэма Стокера румыны сначала обижались. Затем научились зарабатывать деньги на популярности Дракулы. Этот бренд приносит Румынии сотни миллионов долларов ежегодно. Историки предполагают, что Дракула мог страдать фото боязнь - болезнь, при которой человеческая кожа реагирует сыпью на солнечные лучи. В древности это лечили употреблением бычьей или телячьей крови. Так могли появиться легенда о вампире -кровопивцю, который охотится на жертв ночью. Именно это услышал Брэм Стокер во время путешествия Трансильвании.