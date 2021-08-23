Пивовар начал издавать книгу рекордов

Близнецы-вундеркинды Норрис и Росс Маквайтеры редактировали первые издания Книги рекордов Гиннеса. Фото: https: //eadaily.com

Первое издание Книги рекордов Гиннеса напечатали в Лондоне 27 августа 1955-го. Книга выходит до сих пор.

Руководитель пивной компании Guinness сэр Гью Бивер решил создать альманах, где будут собраны все достижения в мире животных и людей в пределах Великобритании. Посоветовался со знакомыми - близнецами-вундеркиндами Норрисом и Россом Маквайтерамы.

Они работали над книгой целый год. Назвали в честь Артура Гиннеса, основавший в XVIII в. пивную компанию. Экземпляр стоил 5 шиллингов - $9 на сьогодни. На адреса астрофизиков, физиологов, зоологов, метеорологов, вулканологов, ботаников, орнитологов, экономистов, нумизматов, криминологов, этимологов и многих других специалистов отправили многочисленные письма.

В каждом обращении просили или назвать рекорды по определенной отрасли или подтвердить или опровергнуть уже известные факты. Братья лично проверяли некоторые сомнительные рекорды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Книга имела 200 страниц и 12 разделов с рубрикам и подрубриками. Среди них - "Вселенная", "Природный мир", "Аварии и катастрофы", "Достижения человека". Кроме спортивных рекордов, в книге были и наиболее странные рекорды - например, длинные усы, длинные ногти, или самый громкий голос. В следующем году вышло второе британское издание и справочник был впервые издан в США под названием в количестве 50 тыс. экземпляров. Там поместили мировые рекорды.

Росс Маквайртер редактировал ежегодное издание "Книги рекордов Гиннеса" до 1975 года. Норрис был отстранен от редактирования в 1995 году, когда права на издание были проданы компании Diageo. В этом году "Книга рекордов Гиннеса" стала иллюстрированной и получила свой вебсайт.

Книга рекордов Гиннесса входит в пятерку самых популярных книг в мире, которую возглавляет Библия. Ежегодно выдают тиражом более 80 млн экземпляров на 40 языках в 100 странах мира.

14 января 1990-го на американском телеканале FOX состоялась премьера мультипликационного сериала "Simpsons". Мультсериал - сатирическая пародия на образ жизни среднего класса США, воплощенная в семье Симпсонов, которая состоит из Гомера, Мардж, Барта, Леса и Мэгги. По числу знаменитостей, участвовавших в программе, "Симпсоны" заняли первое место среди телесериалов, является зафиксированным в "Книге рекордов Гиннеса".