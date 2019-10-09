Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

12 октября 1810 в Мюнхини впервые прошел фестиваль Октоберфест. Тогда он назывался Максимилианським. Фото: http://www.cliffsnotesbeerguide.com

На свадьбе баварского принца Людвика и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенськой 12 октября 1810 года в Мюнхене впервые прошел фестиваль Октоберфест. Тогда он назывался Максимилианським - в честь святого Максимилиана, праздник которого отмечали в тот день.

Празднование свадьбы продолжалось пять дней - немцы со всей страны приезжали чтобы выпить пива, потанцевать, принять участие в конкурсах и гуляниях. Закончились конными скачками. В следующем году на фестивале открыли сельскохозяйственную ярмарку и отдельные павильоны, где продавали еду и пиво. Фестиваль в октябре стал ежегодным, праздники прерывалось лишь во время Первой и Второй мировых войн.

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Выработали ритуал организации торжеств, который включает обязательный парад пивоварен первого дня Октоберфеста и церемонию открытия праздника в полдень. Кульминацией церемонии открытия фестиваля является откритие первой бочки пива и здувание пены с первой кружки пива лично бургомистром Мюнхена.

Октоберфест сейчас является визитной Мюнхена. Проходит ежегодно в конце сентября - начале октября и длится две недели. Сейчас кружку пива на Октоберфесте можно купить за 10 евро. Ежегодно его посещает более шести миллионов человек.

Праздник пива "Октоберфест" представляет собой традиционный парад мюнхенских и баварских пивоварен (другие пивные компании к участию в фестивале не допускаются), а также двухнедельный пир-гулянку в специально устроенных на традиционном месте площадке "Луг Терезы" в больших шатрах-пивных павильонах.