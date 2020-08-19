Из училища Александра Грина исключили за сатирические стихи. Фото: pixabay

Российский писатель Александр Грин родился 23 августа 1880 года в уездном городке Вятской губернии Слободское в семье польского служащего. Его настоящее имя - Александр Гриневский.

Получив начальное образование дома, продолжил обучение в училище, из которого его исключили за сатирические стихи, которие высмеивали педагогов.

Поехал в Одессу с мечтой стать моряком. Был матросом, рыбаком, поваром, грузчиком, землекопом, лесорубом, плотогоном на Урале и золотоискателем. Впоследствии, парень понял, что карьера моряка не для него.

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Добровольцем ушел в царскую армию, где протестовал против жестокости командиров. Поэтому большую часть своей службы Грин провел на гауптвахте. С помощью революционеров ему удалось бежать. Начал читать запрещенную литературу, посещать тайные собрания, выполнять поручения, проводить революционно-пропагандистскую работу среди матросов, за что в 1903 году его арестовали в Севастополе.

Литературный дебют писателя состоялся в Москве - в 1906 году напечатали его первый рассказ "Заслуга рядового Пантелеева". Произведение написал, как агитку, что предназначалась для распространения среди солдат. Почти весь тираж изъяли.

С началом гражданской войны Грина забрали в армию, где он тяжело заболел. В отчаянии обратился к Максиму Горькому, который договорился о больнице, получил редкие в то время продукты и лекарства, помог получить комнату в Доме искусств и академический паек.

Умер писатель в бедности и забвении 8 июля 1932 от рака легких.

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов, который ранее сделал заявление о переделе границ, упомянув Украину. В последнее время Лимонов болел и был госпитализирован из своей квартиры в частную клинику 15 марта.