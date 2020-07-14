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Пират открыл путь в Гренландию

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Пират открыл путь в Гренландию
Наследник английского лорда Джон Дэвис возглавил арктический поход. Фото: Национальный морской музей, Гринвич

Английский мореплаватель Джон Дэвис 20 июля 1985-го стал первым из европейцев, доплыл до южного берега Гренландии и открыл путь к острову через Атлантику.

Наследник английского лорда Джон Дэвис отказался служить при королевском дворе и решил стать моряком. Когда лондонские купцы организовали экспедицию по поиску Северо-Западного прохода в Тихий океан в богатой товарами Индии, Дэвис согласился возглавить арктический поход. Снарядили два небольших судна.

Через полтора месяца, плывя на север, Дэвис попал в широкую и чистую ото льда пролив. Свернув на северо-запад побережья Гренландии, они достигли берега с множеством красивых заливов и небольших островов. Капитан бросил якорь в глубоком и удобном для стоянки фьорде.

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Путешественники впервые встретились с местными жителями - эскимосами. Туземцы предлагали англичанам тюленьи шкуры и мясо, рыбу. За то моряки одаривали их стеклянными бусами и медными колокольчиками. Эскимосы отвечали симпатией.

Густой туман помешал ему пройти дальше в море. Корабли повернули назад и в конце сентября прибыли в Англию. Дэвис провел еще две арктические экспедиции за деньги торговцев. В поисках северо-западного прохода открыл залив Камберленд, пролив между Гренландией и Баффиновой Земли, Фолклендские острова.

Его прозвали "отцом арктического мореплавания" за навигационный пособие "Тайны мореплавания", которым пользовались многие поколения английских моряков и задокументированы сведения о природе арктических областей и жителей гренландского побережья.

Английский мореплаватель Джеймс Кук 11 июня 1770-го открыл у побережья Австралии Большой барьерный риф. Это 900 островов общей протяженностью около 280 км.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
июля

Пират открыл путь в Гренландию

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