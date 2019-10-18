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суббота, 19 октября 2019 08:20

Пилот раздал премию беднякам Парижа

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Пилот раздал премию беднякам Парижа
Бразилец Сантос-Дюмон облетел Эйфелеву башню на дирижабле. Фото: Смитсоновский институт

Бразилец Сантос-Дюмон на своем 33-метровом дирижабле облетел Эйфелеву башню в Париже 19 октября 1901 года. Продемонстрировал управляемый полет на аппарате легче воздуха и получил первый приз в размере 100 000 франков. Сейчас это $19000.

Бразилец Сантос-Дюмон (1873 -1932) с детства конструирует летательные аппараты и летает на них. 19 октября после нескольких попыток и испытаний, Сантос-Дюмон запустил свой дирижабль под названием "Номер 6" в 14:30. После девяти минут полета Сантос-Дюмон обошел Эйфелеву башню, но затем потерпел неисправности двигателя.

Чтобы перезапустить двигатель, ему пришлось подняться обратно через перила гондолы без предохранительных ремней. Попытка была успешной, и он пересек финишную линию за 29 минут 30 секунд.

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Премию основал нефтяной магнат Анри Дойч де ла Мюрто, который увлекался воздухоплаванием. Сантос-Дюмон пожертвовал половину призовых денег беднякам Парижа. Вторая половина досталась его работникам в качестве премии.

Достижения в воздухоплавания Сантос-Дюмона сделали его знаменитым не только в Европе, но и во всем мире. Он выиграл еще несколько призов и стал одним миллионеров и пионеров авиации. Также Сантос-Дюмон совершил первый в Европе публичный полет на аэроплане в Париже 23 октября 1906 года.

Британский майор Кристофер Дрейпер на одолженном одномоторном самолете пролетел 3 октября 1931 под двумя мостами через реку Темзу в Лондоне. Так протестовал против плохого отношения власти к ветеранам войны.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
октября

Пилот раздал премию беднякам Парижа

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