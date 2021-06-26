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суббота, 26 июня 2021 10:25

Певца убили в тюрьме

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Автор: wikipedia.org
  Семья Шухевичей. В центре сидит Евгения Шухевич с сыном Юрием
Семья Шухевичей. В центре сидит Евгения Шухевич с сыном Юрием

30-летнего певца Юрия Шухевича убили во львовской тюрьме на улице Лонцкого большевики 26 июня 1941 года.

Он закончил академическую гимназию во Львове. Был членом "Пласта".

Закончив музыкальный институт, пел в опере вместе с братом Романом.

В 1928-м во Львове увийщов в студенческий квартета "Ревелерсы Евгения" ("Львовские ревелерсы") под руководством Евгения Козака. За фортепиано в этом квартете был Роман Шухевич, а одним из солистов - его родной брат Юрий Шухевич.

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Тело убитого в тюрьме Юрия нашел Роман Шухевич среди изуродованных трупов. Похоронил на Лычаковском кладбище.

Через год Роман Шухевич возглавил Украинскую повстанческую армию, которая воевала против советских войск и немцев, за независимую Украину.

22 июня 1941 году в 3 часа 15 мин. после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР. Через 45 мин. министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп вручил советскому послу в Берлине ноту об объявлении войны, а через 1,5 ч. немецкий посол в Москве сделал аналогичное заявление министру иностранных дел Вячеславу Молотову.

В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния, в следующем - Словакия, 25 июня - Финляндия, а 27 июня - Венгрия.

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26
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