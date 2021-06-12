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пятница, 18 июня 2021 09:00

Связная Шухевича рассказала, как скрывалась от советов

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Связная Шухевича рассказала, как скрывалась от советов
Екатерина Щерба в 1950-х годах поступила во Львовский университет. Фото: Валерий Шмаков

С 1943 по 1945 год 93-летняя Екатерина Щерба была связной командира УПА Романа Шухевича.

Ей приходилось выполнять различные опасные задания, часто рискуя жизнью.

По ее словам, семья также помогала подпольщикам. Дом стал краевой станицей УПА. Но в 1946 году НКВД арестовали отца, брата Емельяна и ее.

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"По зверски пытали и мучили так, что неизвестно как мы выжили. Выселили из дома, ограбили хозяйство и уничтожили. Но моя семья никого не выдала. Мне удалось избежать ареста, но должна была исчезнуть, раствориться в воздухе. Осталась в подполье, но часто переезжала с места на место, меняла квартиры. Когда стало понятно, что силы у повстанцев уже не те, мне посоветовали идти учиться. Образованные люди нужны Украине всегда ".

Екатерина Щерба в 1950-х годах поступила во Львовский университет.

"Там познакомилась с будущим мужем - Иваном Щербой. Когда встречались, то ничего очень о себе не рассказывали, боялись. Через некоторое время оказалось, что он также участвовал в повстанческой деятельности ОУН-УПА. Когда вышла за него замуж, то сменила фамилию. Переехала во Львов окончательно и так потерялась для НКВБ ".

Полное интервью с Екатериной Щербой читайте в журнале "Країна" за 17 июня.

Украинского диссидента Зоряна Попадюка в 1973 году арестовала советская власть за распространение листовок против запрета празднования Шевченковских дней во Львове. Наказание получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки в Мордовии. По его словам, самое главное в лагере - это возможность быть с интересными людьми.

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Дата
18
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