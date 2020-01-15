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среда, 15 января 2020 11:24

Первая украинская газета выходила на французском языке

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Первая украинская газета выходила на французском языке
В 1776 году начала выходить Gazette de Leopol. Фото: Википедия

15 января 1776 рок начал выходить журнал Gazette de Leopol - "Львовская газета".

Она стала первым периодическим изданием на территории Украины. Газету печатали во Львове, в дома на пересечении ул. Ставропигийской, 11 и Федорова. Газету издавали на французском языке в типографии Антони Пиллера.

Газета выходила раз в неделю. Имела 4 страницы. В ней писали о политических новостях в странах Европы. Описывали праздничные события Львова. Исследователи зафиксировали 3 сообщения из Украины. В газете писали, что графа Петра Румянцева назначили генерал-губернатором Украины, что он перенес свою резиденцию из Глухова в Киев. Содержала очерк о плавании на Черном море и освоения его побережья для торговли.

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Газета выходила год. Последний номер вышел 19 декабря 1776.

Показали старинные фото села Головецкое современного Старосамборского р-на Львовской обл. Фото датируются 1915 годом. Сохраняются в Тихом государственном архиве.

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Дата
15
января

Первая украинская газета выходила на французском языке

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