Перших людей на Філіппіни закинуло цунамі - археолог

 
Ексклюзивы
1/5
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 279
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 396
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2250
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 8685
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1233
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1422
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 243
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2061
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7380
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
8
22
16
7
5
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
&quot;Самое дорогое сокровище у народа - дети&quot; - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Показали двухэтажный поезд, что курсировал по Украине полвека назад
Показали двухэтажный поезд, что курсировал по Украине полвека назад
Видео
Все видео
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5022
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2061
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4626
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6156
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
07 мая 2018
Просмотров: 252
Хороші новості
— Ой, бабушка, да він тут вам такого понаписував! Оце на "А" — навіщо вам? Да вас від нього нести буде, як від зеленого гороху. А ви ...
понедельник, 07 мая 2018 21:22

Перших людей на Філіппіни закинуло цунамі - археолог

  Комментировать
Перших людей на Філіппіни закинуло цунамі - археолог
Ученые обнаружили 49 заостренных каменных обломков, молотильные камни и шесть ядер - камней. Фото: svidok.online

Ученые предполагают, что первых людей на Филиппины забросило цунами. Стоянку предков человека, возраст которой достигает 700 тыс. Лет, обнаружила международная группа ученых. Это не были представители человека разумного, а ее предшественники.

Эти находки свидетельствуют о заселении островов Юго-Восточной Азии предшественниками человека в плейстоцене. Это было задолго до прибытия туда современного человека.

"Наша гипотеза состоит в том, что предки этих людей - переселенцы с севера, а не с островов Явы и Бали. Мы не думаем, что они строили плоты. Они, вероятно, были занесены сюда цунами. Сейсмическая активность характерна для этого региона", - утверждает археолог Геррит ван ден Берг из Университета Вуллонгонга в Австралии, пишет svidok.online.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пещерные люди стали новым аттракционом в Китае

Археологи нашли на стоянке 57 каменных орудий. Эти инструменты сделали близкие предки Homo sapiens. Новое открытие показывает, что предки человека были в Юго-Восточной Азии на сотни тысяч лет раньше, чем мы думали. Вид человека, который изготовила эти орудия, остается неизвестным. Но ученые считают, что предки Homo sapiens распространились по всему региону на протяжении тысячелетий. Они путешествовали с севера на юг из Китая и Тайваня.

До сих пор наиболее ранним свидетельством пребывания человека на филиппинских островах была кость пальца ноги миниатюрного человека. Ее нашли было в пещере Каллао на острове Лузон. Ее возраст составляет около 70 тысяч лет.

Останки 5 древнейших представителей рода Homo sapiens найдены рядом с городом Марракеш, Марокко. Ученые подчеркивают: это не значит, что человек разумный появился именно в Северной Африке. Люди эволюционировали по всему Африканскому континенту.

Останки в Марокко совсем не обязательно принадлежат человеку разумному. Выданный вперед лоб и подбородок, а также большие зубы не позволяют отнести их владельцев к Homo sapiens и сближают их с неандертальцами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перших людей на Філіппіни закинуло цунамі - археолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Подписали акт о капитуляции

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 48404
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 39930
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 32599
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 32501
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 24215
История
Вятрович отчитал Adidas за запрещенною символику
Вятрович отчитал Adidas за запрещенною символику Просмотров: 324
Подписали акт о капитуляции
Подписали акт о капитуляции
 1 Просмотров: 756
Возле Севастополя нашли затонувшую во время учений подводную лодку
Возле Севастополя нашли затонувшую во время учений подводную лодку 1 Просмотров: 3843
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
 Просмотров: 990
В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках
В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
65
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
7
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2639
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua