Перших людей на Філіппіни закинуло цунамі - археолог

Ученые обнаружили 49 заостренных каменных обломков, молотильные камни и шесть ядер - камней. Фото: svidok.online

Ученые предполагают, что первых людей на Филиппины забросило цунами. Стоянку предков человека, возраст которой достигает 700 тыс. Лет, обнаружила международная группа ученых. Это не были представители человека разумного, а ее предшественники.

Эти находки свидетельствуют о заселении островов Юго-Восточной Азии предшественниками человека в плейстоцене. Это было задолго до прибытия туда современного человека.

"Наша гипотеза состоит в том, что предки этих людей - переселенцы с севера, а не с островов Явы и Бали. Мы не думаем, что они строили плоты. Они, вероятно, были занесены сюда цунами. Сейсмическая активность характерна для этого региона", - утверждает археолог Геррит ван ден Берг из Университета Вуллонгонга в Австралии, пишет svidok.online.

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Археологи нашли на стоянке 57 каменных орудий. Эти инструменты сделали близкие предки Homo sapiens. Новое открытие показывает, что предки человека были в Юго-Восточной Азии на сотни тысяч лет раньше, чем мы думали. Вид человека, который изготовила эти орудия, остается неизвестным. Но ученые считают, что предки Homo sapiens распространились по всему региону на протяжении тысячелетий. Они путешествовали с севера на юг из Китая и Тайваня.

До сих пор наиболее ранним свидетельством пребывания человека на филиппинских островах была кость пальца ноги миниатюрного человека. Ее нашли было в пещере Каллао на острове Лузон. Ее возраст составляет около 70 тысяч лет.

Останки 5 древнейших представителей рода Homo sapiens найдены рядом с городом Марракеш, Марокко. Ученые подчеркивают: это не значит, что человек разумный появился именно в Северной Африке. Люди эволюционировали по всему Африканскому континенту. Останки в Марокко совсем не обязательно принадлежат человеку разумному. Выданный вперед лоб и подбородок, а также большие зубы не позволяют отнести их владельцев к Homo sapiens и сближают их с неандертальцами.