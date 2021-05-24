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вторник, 25 мая 2021 01:13

Перезахоронили неизвестных бойцов УПА
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Повстанцев похоронили в братской могиле
Фото: photo-lviv.in.ua
Повстанцев похоронили в братской могиле
Повстанцев похоронили в братской могиле
Повстанцев похоронили в братской могиле
Повстанцев похоронили в братской могиле

22 мая 2021 года торжественно перезахоронили останки трех неизвестных воинов Украинской повстанческой армии.

Их обнаружила экспедиция мемориально-поискового центра "Доля" в 2020 году. Перезахоронили в братской могиле воинов УПА на сельском кладбище в селе Стрелки Бибрского городского совета Львовской области, сообщают "Фотографії старого Львова".

"Наши экспедиции проходили в Романовской лесах, в местах ожесточенных боев между войсками НКВД и войсками УПА. По историческим данным и по свидетельству жителей, в этих территориях погибло гораздо больше повстанцев, но сейчас удалось найти трех. Специалисты коммунального предприятия Львовского областного совета Мемориально-поисковый центр "Доля" взяли образцы анализов ДНК для того, чтобы в перспективе иметь шанс идентифицировать воинов Украинской повстанческой армии", - рассказал председатель комиссии по вопросам культуры, информационной политики и промоции Львовского областного совета Святослав Шеремета.

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На перезахоронении присутствовали депутаты Львовского областного совета, общественность, духовенство и почетный караул.

Стали известны имена 10 воинов дивизии "Галичина", погибших во время Второй мировой войны. Идентификационные жетоны расшифровали в Немецком служебном архиве.

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