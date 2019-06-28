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пятница, 28 июня 2019 17:10

Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

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Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе
Франц Фердинанд и его жена София выходят из Сараевского собора после первого приступа.

В боснийской столице Сараево 19-летний студент Гаврила Принцип 28 июня 1914 года трижды выстрелил в наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его жену Софию. Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны.

С 1878 году Босния и Герцеговина оккупирована Австро-Венгрией. В Боснии бушуют мятежные настроения. Сербы, составляющие почти половину населения края, добиваются освобождения от оккупации и присоединения к соседней Сербии. Вторые по численности боснийцы-мусульмане более лояльны к империи.

Гимназии и университеты становятся центрами распространения радикальных настроений среди молодежи. Члены революционной организации "Млада Босна" считают, что если "устранить" высших должностных лиц Австро-Венгерской империи, то сербы, хорваты и словенцы могут объединиться в великую державу.

Три боснийских серба - 19-летний Гаврило Принцип, на год младше Трифко Грабеж и Недилько Чабринович вступают в подпольную организацию. Собственной кровью свидетельствуют на бумаге готовность умереть ради целей "Млада Босна". Все трое больные туберкулезом - Принцип даже кашляет кровью. Называют себя "смертниками".

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Весной 1914 из газет становится известно, что в июне в Боснию едет наследник австрийского престола 50-летний эрцгерцог Франц Фердинанд. Гимназистов срочно готовят к нападению - учат стрельбе по движущимся мишеням, метанию бомб, обеспечивают оружием и цианистым калием, переправляют из Сербии в Боснии.

В последний день путешествия кортеж из четырех авто в 9.20 следует на прием в городскую ратушу. Франц Фердинанд с Софией едут во второй машине. На набережной реки Милячки их ждет Недилько Чабринович. Мечет бомбу, спрятанную в букете цветов в автомобиль австрийского наследника. Но она попадает в брезентовый верх кабриолета. Отскочила под колеса едущего позади. Раздался взрыв - 20 человек ранены, убит водитель третьей машины. Франц Фердинанд невредим, его жена получила легкую царапину на шее. Чабринович принимает яд, но она не действует. Террориста скрутили.

Раненых отвезли в больницу, супруги продолжают маршрут. После приема в Ратуше снова садятся в авто марки Gräf & Stift.
На перекрестке у Латинского моста автомобиль тормозит, водитель обращает направо. В это время на улицу с кондитерской Морица Шиллера выходит Гаврило Принцип. Ему известно о неудавшемся покушении коллеги и срыв операции. Расстроенный, зашел поесть бутерброд и выпить кофе в кондитерскую. Увидев в нескольких метрах от себя авто, Принцип подбежал, выхватывает пистолет марки "браунинг" и трижды стреляет в направлении супругов. Франц Фердинанд и София умерли за полчаса.

Принципа схватил студент, который проходил рядом. Наказание отбывал в крепости Терезиенштадт с 65 км от Праги. Просидел пятую часть срока, потому что умер от туберкулеза 28 апреля 1918-го. Австро-Венгрия обвинила в организации убийства Сербию, объявили войну. В течение недели в конфликт вмешались Россия, Франция, Германия и Бельгия, за ними - остальные европейские страны. Началась Первая мировая война.

Древнейшие Автогонки прошли во Франции 26 июня 1906. Гран-при Франции прошло в пригородах Ле-Мана. Машины ехали по дорогам общего пользования.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
июня

Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

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