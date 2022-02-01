Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х

Gazeta.ua опубликовала фото города-государства Сингапура в 1950-1970-х годах.

В 1950-х Сингапур был во власти Британии, но имел широкое самоуправление. Его возглавлял Ли Куан Ю в должности премьер-министра. Политик получил юридическое и экономическое образование. Учился в Лондонской школе экономики, затем в Кембриджском университете.

Позже город вошел в состав Малайзии. Ли Куан Ю попытался распространить свое влияние на китайцев, живших в стране. Это повлекло за собой конфликт с руководством Малайзии. Спустя два года Сингапур обрел независимость.

В новом государстве начались репрессии против социалистов. Их объявляли шпионами и арестовали. Страна страдала от нехватки ресурсов и земли.

Власти Сингапура начали экономические реформы. В городе открывали промышленные парки. Посредством налоговых льгот привлекались иностранные инвестиции. В порту Сингапура выросла торговля.

Ли Куан Ю распорядился оставить английский официальным языком. Это помогло интегрировать в сингапурское общество представителей разных народов. Власти поощряли граждан получать образование.

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Это все привело к стремительному экономическому росту Сингапура.

Gazeta.ua собрала фото Казахстана 1960-х. В то время страна являлась частью СССР. На фотографии попал город Алматы и село Алдабергеново Алматинской области. Центральная власть 1965-го начала экономические реформы в стране.