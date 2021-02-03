ПЦУ взялась спасать храм гетмана Мазепы

Епифаний сообщил о начале проекта реставрации Покровской церкви на Черниговщине. Фото: facebook.com/epifaniy

Православнв церковь Украины начала проект реставрации древней Покровской церкви в Черниговской области.

"Этот храм имеет неоценимое значение. Он был построен в 1708 году по заказу и на средства гетмана Ивана Мазепы. Именно здесь гетман молился за Украину перед исторической встречей с королем Швеции Карлом XII, и именно здесь было подписано соглашение, которое должно было помочь реализовать военно-политический проект Ивана Мазепы, целью которого был выход из-под протектората Московии и образование на украинских землях независимого государства", - написал в Facebook митрополит Епифаний.

Церковь пережила мировые войны и период сталинизма. В 1960-х годах коммунисты повредили восточную, алтарную и западную части храма, сбросили купола. Благодаря поддержке диаспоры удалось начать реставрацию. С началом российской агрессии 2014 финансирование и восстановительную работу прекратили.

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"В этом году мы начинаем проект, цель которого в течение ближайших нескольких лет завершить восстановление этого уникального храма, чтобы вернуть Украине настоящую архитектурную жемчужину, возродить духовную святыню и символ стремления великого гетмана еще 313 лет назад отойти от пагубного российского протектората и выбрать для нашего государства другой вектор развития - свободный, европейский. Пусть Господь помогает нам в деле восстановления святыни и сохранении нашей правдивой истории!" - добавил предстоятель ПЦУ.

Покровская церковь в селе Дехтяривка Черниговской области вошла в список 15 культовых сооружений, которые Украина может вскоре потерять. Известно, что село принадлежало гетману Ивану Мазепе. На строительство церкви выделил 15 тыс. Золотых. Именно в ней 1708 встречался с королем Швеции Карлом XII, чтобы обсудить союз против русского царя Петра I.