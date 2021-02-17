Патриарх 18 лет провел в тюрьме

В общем Иосиф Слепой отбыл 18 лет ссылки в лагерях Сибири, Мордовии, в частности в Потьма. Фото Украинский Католический Университет

17 февраля 1892 года в селе Зависть на Тернопольщине родился патриарх Украинской греко-католической церкви Иосиф Коберницкий Слепой.

Семья была многодетной. Дед имел сельское прозвище "Слепой". По преданию, оно произошло от одного из предков. Его 1709 года московиты ослепили за то, что воевал под Полтавой против царя Петра I на стороне гетмана Ивана Мазепы и шведского короля Карла XII.

Большую роль в становлении Иосифа Слепого сыграл митрополит Андрей Шептицкий. Они встретились в 1911 году, когда тот поступил в Львовскую духовную семинарию. Митрополит Андрей увидел природные дарования студента и послал его учиться в австрийский Инсбрук.

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30 сентября 1917-го, после того, как Андрей Шептицкий вернулся из заключения в России, рукоположил Иосифа Слепого на священника в Унивской лавре. С тех пор его карьера стремительно шла вверх. Он стал профессором догматики греко-католической Львовской духовной семинарии, впоследствии ее ректором. Организовал и возглавил Богословское научное общество. Стал ректором Львовской Богословской академии.

Митрата Иосифа Слепого митрополит Шептицкий рукоположил тайно епископом 22 декабря 1939 года, когда была первая советская оккупация Западной Украины. Он получил право преемственности с титулом архиепископа Серрейського.

30 июня 1941-го Иосиф Слепой поддержал Акт восстановления Украинского государства.

Галицкую митрополию возглавил после смерти митрополита Андрея Шептицкого 1 ноября 1944 года. Вместе с другими украинскими католическими владыками 11 апреля 1945-го его посадили в тюрьму советские власти и осудили на 8 лет тяжелых работ. Через год под давлением репрессий "самоликвидировали" Украинскую греко-католическую церковь.

В общем Иосиф Слепой отбыл 18 лет ссылки в лагерях Сибири, Мордовии, в частности в Потьма. В тюрьмах долго болел. Называл года заключения потерянными. Был подавлен, потому что лучший период жизни прошел в обществе уголовников, вульгарных следователей, надзирателей. Несколько раз ему ломали руки, ноги, имел букет болезней, обмороженные конечности.

"А стала ли свободной церковь" - спрашивал, когда получил документ о свободе. Благодаря влиятельным лицам и ходатайству папы Иоанна XXIII митрополита Иосифа Слепого освободили из заключения.

9 февраля 1963 года прибыл в Рим и жил в Ватикане. Умер в 1984-м в Риме.

Папа Римский Павел VI предоставил архиепископу львовскому Иосифу Слипому титул кардинала в Соборе святого Петра в Ватикане 25 января 1965 года. Он стал 3-м кардиналом в истории Католической церкви Украины. До него 1856-го такой титул получил митрополит УГКЦ Михаил Левицкий - один из лидеров украинского национального возрождения XIX в.