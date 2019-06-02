Папе Римскому выделили территорию

Государство Ватикан появилась в 1929 году. Фото: YouTube

В центре Рима образовали суверенное государство Ватикан 7 июня 1929 года. Страна имеет свой флаг и гимн, почту и средства общественных коммуникаций.

Папское государство, которое называлось также Папской областью, была образовано еще в VIII веке в центральной части Апеннинского полуострова и просуществовала до 1870 года. Тогда в результате объединительных процессов в Италии образовалась современная Итальянская государство, столицей которой стал Рим. Это обстоятельство открыла период напряжения в отношениях между Святым Престолом и объединенным Итальянским Королевством, известный как "римский вопрос".

Трактат о признании независимости и суверенности Святого Престола, основывая Государство-город Ватикан, и Конкордат, что регулировал отношения между Церковью и Правительством в Италии, были подписаны 11 февраля 1929 года в Латеранском дворце. Свои подписи поставили кардинал Пьетро Ґаспарри и диктатор Бенито Муссолини.

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В международном праве Ватикан - лишь территория, на которой расположен один из главных административных органов католической церкви - Святой Престол - собирательное название Папы и Римской курии. Посольства других стран аккредитуются не при Ватикане, а при Святом Престоле.

Значительную часть территории занимает собор святого Петра и одноименная площадь, являющиеся центром поклонения католиков всего мира. Практически весь периметр страны - около 3,2 тыс. м., ограничен стеной, защищающей от незаконных проникновений. Безопасность Папы и Ватикана осуществляют Корпус Швейцарской Гвардии и Корпус жандармерии.

На главной варшавской площади Папа римский Иоанн Павел II, уроженец Кракова 2-го июня 1979 произнес речь для поляков. Впервые Папа Римский посетил коммунистическую страну. Сойдя с самолета, Папа поцеловал землю.