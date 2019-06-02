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пятница, 07 июня 2019 08:21

Папе Римскому выделили территорию

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Папе Римскому выделили территорию
Государство Ватикан появилась в 1929 году. Фото: YouTube

В центре Рима образовали суверенное государство Ватикан 7 июня 1929 года. Страна имеет свой флаг и гимн, почту и средства общественных коммуникаций.

Папское государство, которое называлось также Папской областью, была образовано еще в VIII веке в центральной части Апеннинского полуострова и просуществовала до 1870 года. Тогда в результате объединительных процессов в Италии образовалась современная Итальянская государство, столицей которой стал Рим. Это обстоятельство открыла период напряжения в отношениях между Святым Престолом и объединенным Итальянским Королевством, известный как "римский вопрос".

Трактат о признании независимости и суверенности Святого Престола, основывая Государство-город Ватикан, и Конкордат, что регулировал отношения между Церковью и Правительством в Италии, были подписаны 11 февраля 1929 года в Латеранском дворце. Свои подписи поставили кардинал Пьетро Ґаспарри и диктатор Бенито Муссолини.

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В международном праве Ватикан - лишь территория, на которой расположен один из главных административных органов католической церкви - Святой Престол - собирательное название Папы и Римской курии. Посольства других стран аккредитуются не при Ватикане, а при Святом Престоле.

Значительную часть территории занимает собор святого Петра и одноименная площадь, являющиеся центром поклонения католиков всего мира. Практически весь периметр страны - около 3,2 тыс. м., ограничен стеной, защищающей от незаконных проникновений. Безопасность Папы и Ватикана осуществляют Корпус Швейцарской Гвардии и Корпус жандармерии.

На главной варшавской площади Папа римский Иоанн Павел II, уроженец Кракова 2-го июня 1979 произнес речь для поляков. Впервые Папа Римский посетил коммунистическую страну. Сойдя с самолета, Папа поцеловал землю.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
июня

Папе Римскому выделили территорию

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Голосов: 1343
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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