Папа Римский попросил прощения у ученого

Галилео Галилей отрекся от своей поддержки теории о гелиоцентрической строение Солнечной системы. Фото: Википедия

Папа Римский Иоанн Павел II 24 сентября 1989 года объявил, что Галилей был прав, публично принес извинения ученому и вернул ему "право быть законным сыном церкви".

1615 Папа Римский Павел V заявил, что учения, согласно которым Солнце недвижимое и находится в центре мира "ложное, абсурдно, еретическое по форме и противоречит Святому письму". Известному ученому Европы Галилео Галилею было приказано пересмотреть свои взгляды. В следующем году Галилея вызвали в Рим на суд инквизиции.

Будучи изолированным во дворце инквизиции, он пользовался большими привилегиями - занимал три комнаты, имел слугу, вел переписку без контроля со стороны цензуры. Первый допрос состоялся весной 1633 и Галилей подтвердил, что согласен покаяться. За 18 дней его освободили из тюрьмы. Галилео Галилей умер 8 января 1642-го в своей постели. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе.

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Папа Римский Иоанн Павел II публично принес извинения покойному Галилео Галилею, объявил решение инквизиции ошибочным и реабилитировал ученого, вернув ему "право быть законным сыном церкви". Затем были реабилитированы Джордано Бруно, Савонарола, Ян Гус и Мартин Лютер. С момента избрания Папой Иоанн Павел II извинялся по разным причинам примерно 100 раз.

Под угрозой пыток Галилей отрекся от своих взглядов. Общеизвестно утверждение, согласно которому после суда Галилей сказал "И все-таки она вертится!", является выдумкой, распространенной журналистом Джузеппе Баретто в XVIII веке.