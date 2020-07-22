Папа Римский поддержал украинцев, проживающих в Европе

Собор Святого Владимира Великого в Париже на сегодняшний день является собором одноименной епархии. Размещен в часовне бывшего госпиталя "Шарите", где 25 мая 1926 года умер раненый Симон Петлюра. Фото: wikipedia

Папа Римский Иоанн XXIII создал Апостольский экзархат Украинской греко-католической церкви для украинцев Франции 22 июля 1960 года. Кафедральным был провозглашен собор Святого Владимира Великого в Париже, в котором и проводили главные богослужения.

Первым апостольским экзархом стал отец Владимир Маланчук. Он был протоигуменом провинции редемптористов в Канаде. Монашескую конгрегацию создали еще в 1732-м с целью проповеди Благой Вести бедным и обездоленным людям. Хиротония отца Маланчука состоялась 19 февраля 1961 года в канадском Виннипеге. Он получил титул епископа Эпифании Сирийской.

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Сначала территория экзархата ограничивалась только Францией. В 1982 году к нему присоединились Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швейцария. Тогда же преемником Маланчука стал епископ Михаил Гринчишин, также редемпторист.

19 января 2013 года Папа Бенедикт XVI поднял экзархат в ранг епархии, получившей название Епархия Святого Владимира Великого в Париже для украинцев византийского обряда. Ее первым епископом стал Борис Гудзяк.

8 марта 1946 года в соборе Св. Юра во Львове начался контролируемый Кремлем Львовский униатский церковный собор. На нем под давлением коммунистического режима приняли решение о ликвидации Брестской церковной унии, разрыве УГКЦ с Ватиканом и объединении с Российской православной церковью. На соборе присутствовали 216 представителей местного духовенства и делегация Московской патриархии.