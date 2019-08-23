Памятнику сказочного персонажа отрезали голову

Вандалы более 20 раз уничтожали Русалочку. Фото: chudesnyemesta

Статую, изображающую героиню сказки Ганса Христиана Андерсена "Русалочка" открыли 23 августа 1913-го в Копенгагене. Автором монумента является датский скульптор Эдвард Эриксен.

Бронзовая скульптура женщины с рыбьим хвостом в человеческий рост установили на скале у набережной. Статую заказал сын основателя пивной корпорации Carlsberg Карл Якобсен, 60 лет. Увлекся балетом по сказке в исполнении Копенгагенского Королевского театра. Попросил балерину Эллен Прайс, которая играла Русалочку, выступить моделью. И отказалась позировать обнаженной, поэтому скульптор Эдвард Эриксен голову статуи смоделировал с Прайс, а тело - со своей жены.

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Более 20 раз вандалы уничтожали памятник - отрезали голову, обливали краской, одевали в одежду. Каждый раз его восстанавливали. Ежегодно статуя привлекает около 1 млн туристов. За всю 100-летнюю историю статуя лишь однажды оставляла Копенгаген.

В 2010-м она в течение нескольких месяцев выставлялась в датском павильоне на Всемирной выставке в Шанхае. Пока Русалочка находилась в Шанхае, ее место на набережной датской столицы заняла скульптура, созданная китайскими мастерами.

В Копенгагене в 2013-м прошли торжественные мероприятия в честь столетия статуи Русалочки. Проведен специальный парад, а также концерт детского хора. Кроме этого, 100 девушек устроили заплыв в заливе вокруг памятника, во время которого они изобразили фигуру в виде числа "100".