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суббота, 27 июля 2019 20:20

Памятник Ленину продают с аукциона за долги

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Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах бронзовый памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину весом 6 тонн.

"Памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн. Местонахождение имущества: Днепропетровская обл., г. Желтые Воды", - говорится в описании лота, сообщает Укринформ.

Государственная исполнительная служба продает имущество коммунального предприятия "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение Желтоводского городского совета", поскольку КП имеет долги по зарплате более 97 тыс. грн.

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Стартовая цена бронзового Ленина составляет 514 тыс. грн. Торги назначены на 8 августа, уже подано 10 заявок от потенциальных участников аукциона.



Бронзовую статую богини Флоры на центральной площади Никитского ботанического сада в Крыму заменят на бюст Ленина. Такое решение принял тамошний суд. Скульптуру подарили 2012-го на юбилей сада.

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27
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