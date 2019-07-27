Памятник Ленину продают с аукциона за долги

Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах бронзовый памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину весом 6 тонн.

"Памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн. Местонахождение имущества: Днепропетровская обл., г. Желтые Воды", - говорится в описании лота, сообщает Укринформ.

Государственная исполнительная служба продает имущество коммунального предприятия "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение Желтоводского городского совета", поскольку КП имеет долги по зарплате более 97 тыс. грн.

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Стартовая цена бронзового Ленина составляет 514 тыс. грн. Торги назначены на 8 августа, уже подано 10 заявок от потенциальных участников аукциона.







Бронзовую статую богини Флоры на центральной площади Никитского ботанического сада в Крыму заменят на бюст Ленина. Такое решение принял тамошний суд. Скульптуру подарили 2012-го на юбилей сада.