Памятник археологии разрушают ради автостоянок

В Василькове Киевской области люди уничтожают остатки городского вала периода Руси. Более 1 тыс. лет назад он защищал город от нападений. Имеет статус памятника археологии общегосударственного значения.

"Большую часть вала уничтожили во время новой застройки города. Но сделанное 100-50 лет назад - это одно дело. Следует ценить то, что осталось. Сейчас наиболее сохранившаяся часть древнего вала вдоль разделяет улицу Головачева, выходит на бульвар. Людям мешает, они выкапывают ниши для автомобильных парковок. Подолбили террасы, чтобы сажать фруктовые деревья. Кто-то глину добывает. Возможно, копали черные археологи. Речь идет о самовольной деятельности по уничтожению памятника археологии общегосударственного значения", - рассказал Gazeta.ua зоолог Алексей Василюк, который живет в Василькове.

В советские времена именно там археологи нашли первые монеты с трезубцами на территории Украины. Нынешние ученые не интересуются достопримечательностью. Но уничтожение вала обнажило остатки древних деревянных конструкций.

"Вал с внешней стороны выглядит гораздо выше, чем с внутренней. Это городище. В 988 году, когда князь Владимир Великий начал строить город, названый в честь своего христианского имени, уже не возводили городищ. Вероятно, для развития города использовали какие-то более древние сооружения и укрепления.

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Благодаря современным технологиям их можно датировать. Это даст нам понимание, насколько древней здесь была цивилизация. От вала в Киеве уже ничего не осталось. Там нельзя датировать ни один объект, а здесь есть возможность. Это не только памятник национального значения, но и фонд для будущих исследований. На это следует обратить внимание археологам.

Когда недавно на Житомирщине нашли монеты времен Руси, то говорили о них на всю страну. Это интересно, но это не открытие. Ведь мы знаем, что такие монеты существовали. Открытием было обнаружение в том месте неизвестного административного центра. Было бы хорошо, если бы и вал стал объектом неотложной экспедиции", - отмечает зоолог.

На валу в июне 2021 побывали представители городской власти. Уверяли, что прибегнут к необходимым мерам.

"До сих пор люди копают, а это значит, что это посещение ничего не дало. Там даже лопаты лежат - их не забирают. Когда в других украинских городах археологи что-то находят в центре - обычно закрывают защитным стеклом, ставят прожекторы, камеры. У нас не делается ничего", - добавляет Алексей Василюк.

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