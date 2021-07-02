 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
Просмотров: 279
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 396
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 171
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 702
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3186
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 684
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1890
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
6
3
3
10
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Обнаруженную строителями деревянную змею приписывают шаманам
Обнаруженную строителями деревянную змею приписывают шаманам
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото
Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото
Видео
Все видео
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 891
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2295
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 792
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 387
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 11:44

Памятник археологии разрушают ради автостоянок
4

  Комментировать

Музыкант Сергей Василюк стоит возле вала, откуда просматриваются древние деревянные конструкции
С вала просматриваются древние деревянные конструкции
Горожане постепенно разрушают древний вал Василькова
Горожане постепенно разрушают древний вал Василькова

В Василькове Киевской области люди уничтожают остатки городского вала периода Руси. Более 1 тыс. лет назад он защищал город от нападений. Имеет статус памятника археологии общегосударственного значения.

"Большую часть вала уничтожили во время новой застройки города. Но сделанное 100-50 лет назад - это одно дело. Следует ценить то, что осталось. Сейчас наиболее сохранившаяся часть древнего вала вдоль разделяет улицу Головачева, выходит на бульвар. Людям мешает, они выкапывают ниши для автомобильных парковок. Подолбили террасы, чтобы сажать фруктовые деревья. Кто-то глину добывает. Возможно, копали черные археологи. Речь идет о самовольной деятельности по уничтожению памятника археологии общегосударственного значения", - рассказал Gazeta.ua зоолог Алексей Василюк, который живет в Василькове.

В советские времена именно там археологи нашли первые монеты с трезубцами на территории Украины. Нынешние ученые не интересуются достопримечательностью. Но уничтожение вала обнажило остатки древних деревянных конструкций.

"Вал с внешней стороны выглядит гораздо выше, чем с внутренней. Это городище. В 988 году, когда князь Владимир Великий начал строить город, названый в честь своего христианского имени, уже не возводили городищ. Вероятно, для развития города использовали какие-то более древние сооружения и укрепления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экскаваторы, взрывчатка и сотни килограммов золота - в Украине активизировались черные археологи

Благодаря современным технологиям их можно датировать. Это даст нам понимание, насколько древней здесь была цивилизация. От вала в Киеве уже ничего не осталось. Там нельзя датировать ни один объект, а здесь есть возможность. Это не только памятник национального значения, но и фонд для будущих исследований. На это следует обратить внимание археологам.

Когда недавно на Житомирщине нашли монеты времен Руси, то говорили о них на всю страну. Это интересно, но это не открытие. Ведь мы знаем, что такие монеты существовали. Открытием было обнаружение в том месте неизвестного административного центра. Было бы хорошо, если бы и вал стал объектом неотложной экспедиции", - отмечает зоолог.

На валу в июне 2021 побывали представители городской власти. Уверяли, что прибегнут к необходимым мерам.

"До сих пор люди копают, а это значит, что это посещение ничего не дало. Там даже лопаты лежат - их не забирают. Когда в других украинских городах археологи что-то находят в центре - обычно закрывают защитным стеклом, ставят прожекторы, камеры. У нас не делается ничего", - добавляет Алексей Василюк.

Ритуальные принадлежности из Египта нашли в древнем захоронении в урочище Троянка вблизи села Ивковцы в Черкасской области. Могильник относится к I-II в.

Обнаружили фигурки скарабеев и бога Анубиса. Они могли попасть в Украину с помощью торговых связей Римской империи.

Анубис - древнеегипетский бог культа мертвых. Его считали охранником захоронений и мумий. Скарабеев считали священным в Древнем Египте. Но их изображения в качестве амулетов использовали и другие народы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Памятник археологии разрушают ради автостоянок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Самое читаемое
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7929
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5661
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 4842
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4068
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 3987
История
Корабль с чиновниками и военными сел на мель
Корабль с чиновниками и военными сел на мель
 Просмотров: 405
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
6
 Просмотров: 405
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
 Просмотров: 423
Застрелили студента
Застрелили студента
 Просмотров: 396
В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат
В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
3
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 177
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть