В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта

Археологи обнаружили в древнем захоронении артефакты в виде скарабея и Анубиса. Фото: facebook.com/archmuzeumck

Ритуальные принадлежности из Египта нашли в древнем захоронении в урочище Троянка вблизи села Ивковцы на Черкасчине.

Могильник относится к I-II в., сообщает Черкасский археологический музей Среднего Приднепровья.

Обнаружили фигурки скарабеев и бога Анубиса. Они могли попасть в Украину с помощью торговых связей Римской империи.

Анубис - древнеегипетский бог культа мертвых. Его считали охранником захоронений и мумий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В кургане нашли алтарь скифов

Скарабеев считали священным в Древнем Египте. Но их изображения в качестве амулетов использовали и другие народы.

Харьковские археологи наткнулись на находки, которым 2,5 тыс. лет. Выкопали их из захоронения молодой девушки скифского периода. Нашли драгоценность из Египта в виде жука-скарабея, золотые украшения, оружие и посуду скифской эпохи.