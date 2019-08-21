Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Граф Дракула трижды завоевывал престол. Фото: news.rambler

Влад Дракула 22 августа 1456-го стал властелином Валахии. Тогда ему было 25 лет и он во второй раз взошел на трон.

Настоящий граф Дракула (Влад Цепеш) родился в Трансильвании, в маленьком городке Сигишоара 1430. Он был сыном Влада II по прозвищу Дракул ("дьявол"), который был членом католической секты Орден Дракона и князем Валахии. В юности Влад III попал в плен к туркам. В 1448 году отец и брат молодого Влада гибнут от рук наемников. В это же время Влад III становится правителем своего княжества, но очень скоро уходит в монастир.Повернутися к мирской жизни и к княжеству его заставляет жажда мести. Ею стала стала расправа над боярами города Тырговиште, столице Валахии, которые участвовали в заговоре против его отца и старшего брата.

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В октябре 1462 года Влад Цепеш прибыл в Трансильванию для переговоров о военной поддержке его противостояние Турции, однако был обвинен в тайном сотрудничестве с турками и арестован. Проведя 10 лет в тюрьме в Вышеграде и 2 года под домашним арестом в Буде, смирившись со своим унизительным положением и заверив короля Венгрии в своей вассальной преданности, Влад Дракула был освобожден. При условии - принятия католицизма и брак с двоюродной сестрой короля.

17 июня 1476-го правитель княжества Валахия Дракула вместе с 7 тыс. воинов ночью напал на 120-тысячную армию турецкого султана Мехмеда II. Взятых в плен Дракула приказал посадить на кол. Султан с остатками армии покинул территорию Валахии. Его посланцы убили Дракулу. Его отрубленную голову законсервировали в меду и доставили в качестве трофея султану.

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