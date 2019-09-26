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четверг, 26 сентября 2019 12:12

Открыли саркофаги, которым больше 3 тыс. лет

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Открыли саркофаги, которым больше 3 тыс. лет
Открыли саркофаги, которым более 3,4 тыс. лет Фото: focus.ua

В Египетском музее открыли саркофаги художника Сеннеджема и его жены Юнеферти. Они жили в период правления Рамзеса II - более 3,4 тыс. лет назад.

Мужчина имел достопочтенный титул "Служитель места истины". Вместе с женой имели 10 детей. Впоследствии он разорился, именно поэтому хоронили скромно - в саркофаге из дерева, сообщает Фокус.

Гробницу мужчины и женщины нашли местные жители. Долгое время ученые не делали вскрытие, так как боялись навредить мумиям. Но основной причиной было "проклятие фараонов", которое в свое время настигло одного из первооткрывателей саркофага Тутанхамона - лорда Джорджа Карнарвона. С тех пор проклятием называли неизвестные причины смерти людей после открытия гробниц.

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На самом деле оказалось, что убивала не магия, а грибок, живущий на мумиях и вызывающий сложные заболевания легких. Именно поэтому открытие саркофага Сеннеджема и Юнеферти проходило в стерильных условиях.

Мумии планируют выставить в экспозициях музея.

Археологи отреставрировали статую египетского фараона Рамзеса II в городе Сохаг. Теперь посетители смогут зайти в гробницу. Сооружение примыкает к западной стене храма Сети I в Абидосе. Рамзеса II считается одним из величайших правителей Древнего Египта. Фараон правил с 1279 по 1213 до н.э.

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