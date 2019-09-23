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понедельник, 23 сентября 2019 12:11

Открыли Парк советского периода
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На Сумщине открыли первый в Украине "Парк советского периода"
Фото: debaty.sumy.ua
На Сумщине открыли первый в Украине "Парк советского периода"
На Сумщине открыли первый в Украине "Парк советского периода"
На Сумщине открыли первый в Украине "Парк советского периода"
На Сумщине открыли первый в Украине "Парк советского периода"

В Спадщанском лесу на Сумщине открыли первый в Украине Парк советского периода. Презентация состоялась в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.

"Первый в Украине и четвертый в мире. Реализация такого проекта - это коллективный труд. Не все еще реализовано, но первый шаг сделан", - сообщил порталу Сумские дебаты экс-главный архитектор города Владимир Быков.

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Экспонаты в музей свозили из нескольких областей. Среди них - памятники Ленину, Воровскому, Щорсу и другим советским деятелям. Присутствует даже памятник Сталину.

Пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов приняла Верховная Рада 9 апреля 2015. Документы запрещали советскую символику, осуждали режимы, открывали архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины Украинской повстанческой армии.

Президент Петр Порошенко подписал законы 15 мая 2015-го. Через неделю они начали действовать. 16 декабря того же года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

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