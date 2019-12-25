Открыли новый химический элемент

Мария Кюри назвала свое изобретение в честь родины - "полонием". Фото: cs8.pikabu

Во французской академии наук Пьер и Мария Кюри 26 декабря 1898 года заявили об изобретении новых химических элементов - радия и полония. Открытие назвали одним из крупнейших в XIX веке.

"Мы верим, что вещество, которое мы извлекли из песочной урановой обманки, содержит химический элемент, который не известен человечеству. Если существование этого элемента подтвердим, он будет называться полоний по названию родины исследовательницы. Кроме того, мы крепкие в основаниях для того, что исследовали еще одну активную субстанцию, предлагаем этому элементу название радий. Активность хлорида радия в 900 раз превышает активность уже известного урана", - такое заявление делает Мария Кюри. Вместе с мужем более 10 лет занимались изучением и добычей радия и полония. Супруги Кюри пытается выделить новый элемент.

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Чтобы получить 1 г чистого радия, нужно переделать несколько вагонов урановой руды, потратить на опыт 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов различных химических веществ. Работают ученые в сарае недалеко от дома. Четыре года Кюри размалывали, просеивали, варили урановую породу, делали тысячи кристаллизаций. Из нескольких тонн исходного материала выделили один дециграмм почти чистого хлорида радия. Определили его атомный вес радия - 225.

"Его имя будет радий - луч по-гречески, потому что он свет, он им наделяет предметы. Это наш "дорогой ребенок". Выделить полоний нам не удалось, тот оказался продуктом распада радия", - записала Кюри следующего дня.

Супругам присудили Нобелевскую премию по физике "за изучение явления радиоактивности, открытого Анри Беккерелем". Мария становится первой женщиной, получившей главную научную премию.

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