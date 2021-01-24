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понедельник, 25 января 2021 08:20

Открыли крупнейший в мире отель

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Открыли крупнейший в мире отель
Отель Пенсильвания находится на 7-й авеню. Фото: hotelpenn .com

В Нью-Йорке 25 января 1919-го открыли самый большой отель в мире - "Пенсильвания". Насчитывал 2200 номеров.

Отель Пенсильвания построенный компанией "Железные дороги Пенсильвании". Во время открытия был крупнейшим отелем мира. Сейчас в отеле 21 жилой этаж и 1700 номеров.

Отель находится на 7-й авеню. В квартале от отеля - крупнейший в мире универмаг Мэйси Геральд Сквер, а за углом - небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. В отеле останавливались известные политики, писатели, мафиози. Здесь были Фидель Кастро, Гарри Гудини, Уильям Фолкнер и другие. Номера были одними из лучших и крупнейших. В отеле работало более тысячи человек персонала. Акции отеля выкупили и в 1954 году и отель стал Statler Hilton.

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Из-за разрушения и старения фонда новые владельцы хотели снести гостиницу и построить новую. Реконсрукция была слишком дорогой. Впервые угроза сноса гостиницы "Пенсильвания" была 1997 года. Специалисты Общества сохранения отелей требовали, чтобы реконструкция переросла в реставрацию. Чтобы отель имел такой же вид, как и на момент открытия. Отель до сих пор работает.

В Лас-Вегасе открыли 26 декабря 1946-го отель-казино "Фламинго". С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
января

Открыли крупнейший в мире отель

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