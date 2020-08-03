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вторник, 04 августа 2020 03:13

Откопали склад с зерном, которому 1,2 тыс. лет

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Откопали склад с зерном, которому 1,2 тыс. лет
В кувшинах обнаружили зерно. Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи нашли на развалинах древнего города Амориум кладовую времен Византийской империи.

Ее использовали для хранения зерна, сообщает Daily Sabah.

Объект предварительно датируют IX в. нашей эры. Внутри каменного здания нашли 11 больших глиняных сосудов.

"Мы нашли зернохранилище, которое, по нашему мнению, принадлежало местной ферме. В одном месте стояли 11 сосудов, которые были накрыты крышками и запечатаны при помощи специального раствора. Нас это очень порадовало, потому что когда мы сняли крышки, то обнаружили зерно", - сказал руководитель раскопок, профессор Зелихи Гокалп Демирель из Университета Анадолу.

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Зерно отправили в стамбульскую лабораторию на экспертизу. Археологи предполагают, что это пшеница.

В ходе раскопок ученые обнаружили следы огня и разрушения. Они предполагают, что в здании произошел пожар. Это могло произойти во время вторжения. Руины похоронили под собой кладовую. Это сохранило объект в хорошем состоянии.

На границе Сирии и Турции археологи обнаружили остатки древних сооружений. Исследования показали, что зданием был большой и роскошный дворец. Здесь обнаружили отпечатки царских печатей и две глиняные клинописные таблички.

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