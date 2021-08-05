От скандальной речи до действующей Конституции - какими документами украинцы утверждали Независимость

В течение ХХ в. украинцы неустанно боролись за собственную государственность. К 30-летию Независимости Украины Gazeta.ua собрала основные документы, которые отражают стремление к суверенности.

"Самостоятельная Украина", 1900

Брошюра адвоката Николая Михновского "Самостоятельная Украина" вышла 19 февраля 1900 года во Львове. Это текст его речи в доме просветителей Александра и Софии Русовых во время Шевченковских праздников.

В ней указал на русификаторскую политику царей. Заявил, что Украина должна вернуться к статусу, который существовал на основе Переяславского трактата 1654 года. Отношения с Россией должны были стать конфедеративными. Москва их нарушила и это давало право Украине на отказ от союза и возвращение к самостоятельности. Эти мысли на то время были очень радикальными и речь считали скандальной.

"По какому праву российское правительство обращается с нами на нашей собственной территорией, как со своими рабами? По какому праву относительно нас, аборигенов своей страны, издан закон с 17 мая 1876 года, который осуждает нашу национальность на смерть? На основании какого права во всех правлениях нашей страны чиновниками предназначено исключительно россиян или москализированных ренегатов?" - заявил он.

В марте 1900-го организация "Молодая Украина" во Львове напечатала речь Михновского брошюрой тиражом 1 тыс. экземпляров. Она стала первым изданием Революционной украинской партии.

По какому праву российское правительство обращается с нами на нашей собственной территорией, как со своими рабами?

Универсалы Украинской Центральной Рады, 1917-1918 годы

Украинская Центральная Рада стала первым политическим представительным органом украинцев в Российской империи. Сформировалась в Киеве после отречения российского императора Николая II.

Первый Универсал приняли 23 июня 1917-го. Декларировал провозглашения автономии Украины в составе России. Тогда в УЦР считали, что украинцы смогут получить национальную и политическую автономию в пределах будущей Российской республики.

Второй Универсал от 16 июля 1917 года историки называют шагом назад. Центральная Рада пообещала до Всероссийского учредительного собрания не делать самовольных шагов к осуществлению автономии Украины.

Третий Универсал приняли 20 ноября 1917 года. Он провозгласил Украинскую Народную Республику. Украина не отделялась полностью от России, но вся власть принадлежала только Центральной Раде и Генеральному секретариату.

Четвертый Универсал от 22 января 1918 года провозглашал Независимость Украины. УНР стала свободным суверенным государством украинского народа.

Автор: ЦГАВО Украины Четвертый Универсал провозгласил полную независимость УНР

Грамота ко всему украинскому народу, 1918 год

Первый официальный документ Украинского Государства обнародовали 29 апреля 1918-го. Грамота сообщала об установлении диктатуры гетмана Павла Скоропадского до времени избрания всеукраинского парламента - Сейма.

Грамота провозглашала частную собственность основой культуры и цивилизации. Устанавливала полную свободу купли-продажи земли. У крупных землевладельцев должны были отчуждать участки земли по их настоящей стоимости в пользу земледельцев.

После поражения Третичного союза Павел Скоропадский отрекся от власти. Власть перешла к Директории УНР.

Автор: Херсонская областная государственная администрация Грамотой гетман Скоропадский провозгласил свою власть в Украине

Воззвание Украинской национальной рады, 1918 год

1 ноября 1918-го украинские военные захватили власть во Львове и других украинских городах Австро-Венгрии. Сформировали Украинскую национальную раду, которая стала высшим законодательным органом ЗУНР.

Она выступила с воззванием к украинцам бывшей Австро-Венгрии.

"Судьба Украинского Государства в твоих руках. Ты станешь как непобедимая стена при Украинской национальной раде и отобьешь все враждебные покушения на Украинское Государство. Прежде чем будут установлены органы государственной власти в законном порядке, украинские организации в городах, уездах и селах должны занять все государственные краевые и общественные правительства и в имени Украинской национальной рады выполнять власть. Где сего еще не сделано, прежние неблагосклонные Украинскому Государству правительства должны быть устранены ", - говорилось в документе.

После провозглашения ЗУНР началась война с Польшей, которая завершилась поражением украинцев.

Судьба Украинского Государства в твоих руках. Ты станешь как непобедимая стена при Украинской национальной раде и отобьешь все враждебные покушения на Украинское Государство

Универсал Директории Украинской Народной Республики об объединении с ЗУНР, 1919 год

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был провозглашен универсал об объединении УНР и ЗУНР в соборную Украину.

Предварительный договор об объединении подписали 1 декабря 1918-го в Фастове Киевской области. С галичанами договорились об автономном статусе ЗУНР - как Западной области УНР.

3 января 1919 Украинская национальная рада ЗУНР в Станиславе - современный Ивано-Франковск, приняла решение об объединении и предоставила полномочия делегации заключить объединение. 22 января 1919-го в Киеве торжественно провозгласили объединение.

"В 11:00 утра на площадь, под звуки музыки, начали приходить украинские военные пехотные части, артилерия и самострельные команды, стали шпалирамы со всех четырех сторон площади. За войском медленно собиралось большое количество народа, которое до начала торжества заполнило всю площадь и соседние улицы. Многие вылезли на деревья для того, чтобы оттуда лучше увидеть торжество", - описывает события 22 января 1919 года на Софийской площади Киева Украинское телеграфическое агентство.

Акт Объединения фактически прекратил действие после того, как представители Галицкой армии в одностороннем порядке 6 ноября 1919 года подписали соглашение с российской Добровольческой армией.

Постановление ВУЦИК и СНК УССР № 202 от 30 апреля 1925 "О мерах срочного перевода полной украинизации советского аппарата"

26 января 1925-го Всеукраинский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров УССР приняли постановление о переводе всех государственных учреждений и государственных торгово-промышленных предприятий на украинский язык не позднее 1 января 1926 года.

Историки рассматривают различные причины политики украинизации. Большевики декларировали обеспечение права на национальное самоопределение, это стало одним из основных их лозунгов. Власти нужно было успокоить раздосадованное событиями 1917 - 1920-х годов крестьянство, которое поставляло в города продукты. Официально говорили о попытке приблизить русифицированный город к украинскому селу.

В Украине в 1920-х сформировалась активная художественная жизнь, которая позже получила название Расстрелянное возрождения. Согласно официальным данным, служащих центральных аппаратов народных комиссариатов украинизировали на 70-95%, областной аппарат - на 50%, районный - на 64%, народные суды - на 62%, милицию - на 58%, кооперацию - на 70%.

В начале 1930-х годов украинизацию начали сворачивать. Начались репрессии против украинских деятелей. Один из крупнейших сторонников украинизации политик Николай Скрипник 7 июля 1933 года совершил самоубийство.

Согласно официальным данным, служащих центральных аппаратов народных комиссариатов украинизировали на 70-95%, областной аппарат - на 50%, районный - на 64%, народные суды - на 62%, милицию - на 58%, кооперацию - на 70%

Постановления Большого сбора Организации украинских националистов, 1929 года

28 января - 3 февраля 1929 года в Вене прошел сбор представителей украинских националистических организаций. Украинская военная организация и студенческие националистические союза объединились в Организацию украинских националистов. Председателем избрали полковника Евгения Коновальца.

Во время заседаний приняли постановления об устройстве ОУН. Она становилась праворадикальной. Высшим руководящим органом стал Большой сбор, на котором должны выбирать исполнительное правления - Провод украинских националистов. Именно конгресс 28 января - 3 февраля и стал Первым Великим сбором ОУН.

Решение сбора опубликовали в "Постановлениях Большого сбора Организации украинских националистов".

"Украинское государство будет сражаться к постижению хозяйственной самовистачальности нации, увеличению народнего имущества и обеспечению материального благополучия населения, путем развития всех отраслей народнего хозяйства.

Хозяйственную жизнь страны будет построено на основе сотрудничества государства, кооперации и частного капитала. Единые участки народнего хозяйства будут разделены между ними, станут предметом их одновременного и равного деяния, в зависимости от полезностей этого для целости народнего хозяйства и для интересов государства", - говорилось в докуметах.

Декларация о Независимости Карпатской Украины, 1939 год

15 марта 1939 в Хусте на Закарпатье провозгласили Независимость Карпатской Украины. До этого большая часть современной Закарпатской области была в составе Чехословакии. После распада Австро-Венгерской империи закарпатские украинцы активно выступали за объединение Карпатской Украины с другими украинскими землями. Но на основе решений Сен Жерменского и Трианонского договоров эта земля перешла под власть Праги. Украинцы продолжили борьбу за автономию.

В октябре 1938 года украинцы провозгласили автономию Карпатской Украины со столицей в Ужгороде, где предстало свое правительство. Для защиты края в Хусте создали Организацию народной обороны "Карпатская Сечь". 15 марта 1939 года в Хусте провозгласили Независимость. Президент Августин Волошин провозгласил Декларацию о Независимости.

"Решением словацкого сейма была провозглашена независимость Словакии. Тем была изменена и международная ситуация Карпатской Украины, которая решением нашего Сойма будет официально провозглашена независимым государством. До окончательного решения Сойма наша власть уже теперь эту нашу независимость провозглашает", - сказал он по радио.

В ночь с 13 на 14 марта 1939 года на Карпатскую Украину напала Венгрия. Несмотря на сопротивление украинцев, 18 марта большую часть территории Карпатской Украины оккупировали венгерские войска.

Акт восстановления Украинского Государства, 1941 год

30 июня 1941 ОУН (б) во Львове провозгласила Акт восстановления Украинского Государства. Документ зачитал председатель Национального собрания Ярослав Стецько с балкона дома общества "Просвита" на площади Рынок. Львовская радиостанция сообщила об этом населению Украины и передала благословению митрополита Андрея Шептицкого.

"На западных землях Украины создается украинская власть, которая подчинится Украинскому национальному правительству, что создастся в столице Украины - Киеве по воле украинского народа", - говорилось в акте.

Автор: Wikimedia Экземпляр Акта восстановления Украинского Государства с автографом Ярослава Стецько

Его осудили члены ОУН Андрея Мельника, воины Украинской повстанческой армии Бульбы-Боровца. Считали юридически ничтожным.

15 сентября Ярослава Стецько и Степана Бандеру немецкая администрация арестовала. В январе 1942 года их отправили в концлагерь Заксенхаузен. Украинское Государство прекратило существование.

Программа Украинского рабоче-крестьянского союза, 1960 год

Украинский рабоче-крестьянский союз основали юрист Левко Лукьяненко и партийный работник Степан Вирун. Он стала первой подпольной организацией партийного типа в Украине послевоенного периода.

Первое организационное собрание УРКС состоялось 6 ноября 1960 года во Львове в квартире правозащитника Ивана Кандыбы.

Лукьяненко составил программу союза на основе идеи о мирной борьбе с режимом.

"Выступил Лукьяненко сначала. Затем я. Я сказал примерно такие фразы, вызвавшие тогда даже между нами несогласие: "Проект программы вообще я одобряю. Но мне не нравится то, что на базе марксизма-ленинизма он построен", - вспоминал Кандыба. - А потом Вирун мне сразу такую реплику говорит: "Без марксизма-ленинизма дальше, как в Киев, не дойдешь". Ну, некий конфликт. И как раз Левко тогда записывал своего рода заметки. Они так и называются: "Заметки на собрании шестого ноября".

В начале 1961-го УРСС разоблачили органы КГБ. Лукьяненко арестовали и приговорили к смертной казни. Впоследствии наказание заменили тюрьмой. Он сам после этого перешел на радикальные принципы.

Меморандум №1 Украинской Хельсинской группы, 1976 год

В столице Финляндии Хельсинки в 1975 году СССР подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Государство взяло на себя обязательство соблюдения прав человека и основных свобод.

9 ноября 1976 года в Киеве создали Украинскую Хельсинскую группу, которая должна была следить за соблюдением прав человека в Украине. Ее первым главой стал писатель Николай Руденко.

"С первых лет сталинской диктатуры геноцида и этноцида украинский народ, который на протяжении многих веков не знал голода, в 1933 году потерял более 6 млн человек, погибших от голодной смерти. Это был всенародный голод искусственно созданный органами власти: хлеб отбирался до последнего зернышка, разрушались даже печи и хозяйственные пристройки в поисках скрытого зерна.

Если к этому добавить миллионы, раскулаченных, которых целыми семьями вывозили в Сибирь, где они целыми семьями умирали, то только за каких-то три года (1930-1933) мы насчитаем не менее десяти миллионов вполне сознательно истребленных голодом украинцев. Четвертая часть украинского населения", - говорилось в Меморандуме №1 УГГ.

УГГ выступала в защиту преследуемых за убеждения, давала им моральную и юридическую помощь. Собирала факты нарушения прав людей.

Автор: ЦГАВО Украины Украинская Хельсинская группа следила за соблюдением прав человека в УССР

Устав Народного Руха Украины за перестройку, 1989 года

16 февраля 1989 в журнале "Литературная Украина" обнародовали "Проект Программы Народного Руха Украины за перестройку". В течение следующих месяцев в большинстве областей УССР прошли учредительные конференции. 8-10 сентября 1989 года в конференц-зале Киевского политехнического института состоялся первый съезд Народного Руха Украины за перестройку.

28 сентября 1989 в "Литературной Украине" опубликовали Устав Народного Руха Украины за перестройку.

"Народный Рух Украины за перестройку - массовое общественно-политическое движение республики, возникшее как проявление народной инициативы за коренное обновление общества. Движение является независимой общественно-политической организацией, которая не подчиняется ни одной из общественных организаций или государственных учреждений. Движение открыто для членов КПСС, членов общественных организаций и творческих союзов, которые активно борются за перестройку. Участие Коммунистической партии Украины, общественных организаций и творческих союзов республики в деятельности Движения осуществляется опосредованно, через своих членов, входящих в Рух", - говорилось в нем.

В первый год своего существования Рух организовал массовые мероприятия, целью которых была борьба за государственную независимость, возрождение украинской нации, воссоздание истории украинского народа и государственности.

Народный Рух Украины за перестройку - массовое общественно-политическое движение республики, возникшее как проявление народной инициативы за коренное обновление общества. Движение является независимой общественно-политической организацией, которая не подчиняется ни одной из общественных организаций или государственных учреждений

Декларация о суверенитете, 1990 год

16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял "Декларацию о государственном суверенитете". Она стала одним из ключевых государственных актов того времени. За основу Декларации приняли проект депутата-народорадовца Сергея Головатого и Президиума Верховной Рады. Перед тем обсуждали 12 проектов. За окончательную редакцию проголосовали 355 народных депутатов, против - четыре, один воздержался.

Декларация провозгласила государственный суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях".

Впервые в новейшей национальной истории в контексте официального названия государства употребили слово "Украина". Народ становился единственным источником государственной власти, а Верховная Рада УССР могла выступать от его имени. В то же время государство должно было защищать и охранять национальную государственность украинцев. Документ декларировал необходимость построения правового государства.

День провозглашения Декларации объявили праздничным и выходным. Хотя сначала ей и не предоставили статус конституционного акта , все же в Конституцию УССР внесли статьи, провозглашали верховенство украинских законов над союзными. Это стало важным шагом для настоящей реализации документа.

Автор: Wikimedia Декларация о государственном суверенитете Украины дала толчок и направление процесса образования независимого государства

Акт провозглашения Независимости Украины, 1991 год

В августе 1991 года состоялся неудачный мятеж Государственного комитета по чрезвычайной ситуации в Москве. Президент СССР Михаил Горбачев начал терять власть.

24 августа на внеочередной сессии Верховной Рады Украины 392 депутата проголосовали "за" принятие Акта провозглашения Независимости Украины. Четыре проголосовали против.

Текст состоял из 93 слов. Над ним работали депутаты Левко Лукьяненко, Сергей Головатый, Михаил Горынь и Вячеслав Чорновил.

Автор: Wikimedia Текст Акта провозглашения Независимости Украины, который опубликовали на бюллетени для Всеукраинского референдума

1 декабря 1991 года результаты Всеукраинского референдума подтвердили желание украинцев жить в независимом государстве.

Конституция Украины, 1996 год

Первые проекты Конституции начали появляться в 1992 году. Их рассматривали, но не принимали.

24 ноября 1995 года Конституционная комиссия поддержала предложение президента Украины Леонида Кучмы и образовала новую рабочую группу в составе четырех представителей Верховной Рады Украины, четырех представителей президента и двух представителей органов правосудия для доработки конституционного проекта.

4 апреля 1996 года десять депутатских фракций, без социалистов и коммунистов, создали межфракционную депутатскую группу по разработке Конституции.

28 мая - 4 июня 1996 года состоялось первое чтение проекта. Через две недели - второе. 26 июня 1996 года Совет национальной безопасности Украины и Совет регионов при президенте осудили любые дальнейшие проволочки с принятием новой Конституции. Рада приняла постановление "О процедуре продолжения рассмотрения проекта Конституции Украины во втором чтении".

28 июня 1996 в 09:18, после 24 ч. непрерывной работы, Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины.

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения Независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День Независимости Украины". Его отпраздновали только раз - в июле 1991 года. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения Независимости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня Независимости Украины. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне Независимости Украины", которым установила дату 24 августа.