Осуществили покушение на бывшего председателя Рады

Михаил Грушевский во дворе Луцких казарм в Киеве в день разоружения сечевых стрельцов 1 мая 1918 Фото: immh.kiev.ua

В ночь на 30 апреля 1918 года неизвестный совершил покушение на главу Центральной Рады Михаила Грушевского. Детали инцидента людям так и не сообщили.

Еще 29 апреля при содействии немцев произошел гетманский переворот. Центральную Раду повалили, а Грушевского отстранили от власти. Ночью политик как раз вышел из здания Центральной Рады - Педагогического музея, со своей женой Марией и дочерью Екатериной. Вместе садились в автомобиль, который ожидал их. В тот момент к супругам подбежал мужчина, одетый в строй рядового легиона Украинских сечевых стрельцов. В руках держал винтовку Манлихер со штыком. Им же и атаковал, но порезал только пальто Грушевского и ранил Марию.

На крики прибежала стража сечевиков, которая вступила в бой с нападающим. Его повалили на землю и отобрали ружье. Жене Грушевского оказали первую помощь. Тогда автомобиль с политиком уехал в неизвестном направлении.

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Вскоре прибыло военное подразделение с ордером на арест Грушевского, но стало известно, что он подался в Луцкие казармы стрельцов. В то же время узнали о покушении. Следователи не раскрыли общественности никаких деталей, а позже нападающий погиб при невыясненных обстоятельствах.

Существовало несколько версий о причинах покушения. Одна из них утверждала, что сечевик был возмущен тем, что Центральная Рада не сделала ничего, чтобы избежать государственного переворота, не применяла войска. Сечевые стрельцы были преданными Украине, считали гетманский переворот губительным для нее. Комендант формации Евгений Коновалец отказался переходить на сторону Скоропадского и подчеркнул лояльность к законной Центральной Раде.

По другой версии не исключали, что покушение мог совершить и какой-то переодетый русский.

Совещание послов и военных Германии и Австро-Венгрии началось в Киеве 23 апреля 1918 года. Его участники резко выступили против Украинской Центральной Рады. По Берестейскому миру 9 февраля в 1918-м, войска центральных государств должны были помочь освободить УНР от большевиков. В обмен на это ряд невыгодных экономических соглашений заставлял Украину обеспечивать центральные державы продовольствием и сырьем. Но Центральная Рада с ее социалистической политикой ликвидации помещичьего землевладения и восьмичасового рабочего дня не смогла обеспечивать соглашения. Немцы требовали отстранения от власти "неблагонадежных социалистических элементов", введения военно-полевых судов, отмены запретов на вывоз из Украины хлеба. Требования к ЦР передал немецкий дипломат Альфонс Мумм фон Шварценштейн. Центральная Рада решительно отказалась от них и послала протест командующему немецкими оккупационными войсками в Украине Герману Эйхгорну. Это и определило дальнейшую судьбу первого украинского революционного парламента. Немцы называли будущий гетманский переворот маленьким вмешательством, чтобы помочь красивой стране упорядочить свои дела.