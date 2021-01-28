Остатки двора немецких купцов нашли далеко от их родины

Западноевропейские текстильные пломбы XV в. нашли во время раскопок. Фото: РАН

Археологи обнаружили пределы Немецкого двора и 2-х средневековых улиц в историческом центре Великого Новгорода, РФ. Двор был нанесен на старинные карты, но его точного местоположения найти не удавалось.

Ученые рассказали, что двор принадлежал Ганзейскому союзу и имел автономное управление. Представлял собой одновременно представительство и факторию немецких купцов в течение XII-XVI вв. Там они и проживали, передает "НВ".

Письменные источники сообщали, что двор был обнесен частоколом, а ворота закрывали на ночь. В центре стояла каменная церковь святого Петра, из-за чего представительство иногда называли Двором святого Петра - Peterhof. В церкви купцы хранили свои товары. Также рядом было небольшое кладбище.

По словам археологов, двор занимал общую площадь около 2 тыс. м. кв. Среди прочего здесь удалось найти остатки товаров, керамики, 600-летние свинцовые печати и ливонские монеты.

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Ранее в российском Великом Новгороде нашли берестяную грамоту XIV в. Автор спрашивает адресата, пойдет ли военный отряд "за волок" и стоит ли ему опасаться этого войска. Имелось в виду Заволочье, историческая область Новгородского княжества. В источниках очень мало сведений о Заволочье. Грамота проливает свет на регион.