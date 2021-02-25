Основали новую типографию

1573 во Львове Федорович основал типографию. Фото: Anntinomy

25 февраля 1573 года во Львове в монастыре святого Онуфрия Иван Федорович основал типографию.

Место его рождения неизвестно. Исследователи предполагают, что Федорович происходит из Беларуси или Польши. Он пытался основать типографию в Москве. Там вместе с Петром Мстиславцем напечатал несколько литургических церковнославянских книг.

Английский дипломат Джильс Флетчер писал, что типографию Федоровича подожгли. К этому могли быть причастны московские священники. Они боялись, что с изобретением книгопечатания станут не нужны их услуги переписчиков книг.

Федорович выехал в Литву, затем в Польшу. 1572 года перебрался во Львов. Вместе со своим сыном Гринем Ивановичем напечатал "Апостол". Он считается первой печатной книгой в Украине. "Апостол" содержал тексты из Библии, касающиеся действий апостолов и послания апостола Павла.

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1574 года в типографии напечатали первый восточнославянский "Букварь". Он состоял из алфавита, слогов, образцов склонения и коротких текстов для чтения. Известен лишь 1 экземпляр "Букваря" Федоровича. Его нашли в Риме 1927 года. Хранится в библиотеке Гарвардского университета.

15 февраля 1574-го во Львове Иван Федоров издал 1-ю печатную книгу на украинских землях - "Апостол". Она содержала традиционный славянский перевод "Деяний и посланий апостольских".