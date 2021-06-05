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вторник, 08 июня 2021 08:20

Основали грязевой курорт

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Основали грязевой курорт
1827-го в Саках организовали первую в Российской империи грязелечебницу. Фото: ukrzdrav.com

В Крыму 8 июня 1827-го основан грязевой курорт Саки. Это первая в Российской империи грязелечебница.

Во времена Крымского ханства Саки был небольшим селом, входившем во владение знатного крымского рода Мансур. Название происходит от племени саков, живших в этих местах. Сакское озеро протяженностью 5 км, а в самом широком месте достигает 3 км.

Лечебные грязи уникальные по своим целебным свойствам. В их составе различные вещества органического и неорганического происхождения. Лечебный ил насыщенный сероводородом. Грязь повышает сопротивляемость болезням, прекращает размножение микробов.

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В городе есть минеральный источник с температурой 45°С, он лечит желудочно-кишечные заболевания. Грязелечебниц стала отделением Симферопольского военного госпиталя. Там работал врачь Николай Пирогов.

На Международной выставке гигиены в Дрездене 1911 года Сакская грязелечебница получила почетный диплом.

В марте 2014-го в результате аннексии Крыма город оказался под контролем России.

На берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи основал первую в Крыму военно-морскую базу Севастополь 14 июня 1783-го.

Первоначально поселение называлось Ахтиар, но Екатерина II своим указом приказала устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Административно Севастополь вошел в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества. Название города состоит из двух греческих слов Севастос - "священный" и полис - "город".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
июня

Основали грязевой курорт

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