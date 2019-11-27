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воскресенье, 01 декабря 2019 08:20

Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе

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Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе
Розу Паркс оштрафовали на 14 долларов. Фото: National Archives

Темнокожая американка Роза Паркс в автобусе городе Монтгомери, штат Алабама, 1 декабря 1955 отказалась уступить место белому мужчине в автобусе. По законам, которые действовали тогда в США, неграм не разрешали садиться на первые четыре места, предназначенные "только для белых".

"Я не встану. Объясните мне, почему я должен подчиняться этим законам?" - говорит 42-летняя швея Роза Паркс. Ее арестовали "за нарушение общественного порядка" и оштрафовали на 14 долларов. За пять дней все темнокожие горожане начали бойкот - перестали пользоваться общественным транспортом. Требовали равных прав. Организовывал протест баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг, тогда еще неизвестный борец за права черных в знак протеста против проявления расизма.

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Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегации в общественном транспорте. По 381 день Роза Паркс была среди первых чернокожих, кто проехались городским автобусом законно. Начатоеим движение добилось принятия в 1964 году Акта о гражданских правах, запрещающий расовую дискриминацию.

Роза Паркс еще десять лет продолжала заниматься шитьем, пока 1965 чернокожий конгрессмен Коньерс не пригласил ее для работы в приемную своего офиса.

Президент США Авраам Линкольн (1809-1865) 22 сентября 1862 объявил Прокламацию об освобождении негров-рабов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
декабря

Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе

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