 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 576
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3159
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 153
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 540
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2592
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1134
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2889
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1467
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 21447
Фото
Все фото
8
20
4
4
15
Ордена из Греции и Мальты - украинский музей показал коллекцию древних наград
Ордена из Греции и Мальты - украинский музей показал коллекцию древних наград
Что украинцы рисовали в церковных метрических книгах - показали старинные миниатюры
Что украинцы рисовали в церковных метрических книгах - показали старинные миниатюры
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
Показали старинные фото самой высокой горы Украины
Показали старинные фото самой высокой горы Украины
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
Видео
Все видео
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 801
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2718
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 405
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 837
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
вторник, 16 марта 2021 01:13

Ордена из Греции и Мальты - украинский музей показал коллекцию древних наград
8

  Комментировать

Орден Спасителя. Греция. Золото, серебро, эмаль. Париж, после 1843 года.
Фото: Львовский исторический музей
Орден Карлоса ІІІ. Испания. Серебро, эмаль. Кон. ХIХ-нач. ХХ в.
Орден Григория Великого. Ватикан. Золото, серебро, эмаль. Вена, после 1872.
Орден Франца-Иосифа. Австия. Золото, серебро, эмаль. Вена, после 1915 года.
Орден Серафимов. Швеция Золото, серебро, эмаль. Кон. ХVIII в.

Львовский исторический музей показал свою коллекцию наград.

"Собрание орденов и медалей Львовского исторического музея - одно из самых богатых в Украине. Оно насчитывает более 6,5 тыс. единиц. В музейной сокровищнице хранятся ордена и медали 47 стран", - сообщает музей в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что украинцы рисовали в церковных метрических книгах - показали старинные миниатюры

В соцсети музей показал ордена Греции, Мальтийского ордена, Испании и другие.

Во Львовском музее истории религии открылась выставка сакральных буддийских миниатюр - цаклей. Цакли в коллекции музея принадлежат к XIX-XX вв. Происходят из Калмыкии и Тибета. На цаклях изображали Будду, буддийских учителей, духов. Существуют цакли с демонами. Их изображали, как грозных существ. Но буддисты верят, что демоны их защищают.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ордена из Греции и Мальты - украинский музей показал коллекцию древних наград». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 10962
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 9144
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 8497
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом Просмотров: 8424
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 8416
История
В Африке раскопали неизвестное поселение христиан
В Африке раскопали неизвестное поселение христиан Просмотров: 261
Лондон отказался вернуть в Грецию античные артефакты
Лондон отказался вернуть в Грецию античные артефакты Просмотров: 261
Хорошо сохранился. Нашли церемониальный меч, которому 3 тыс. лет
Хорошо сохранился. Нашли церемониальный меч, которому 3 тыс. лет Просмотров: 549
Воссоздали античный компьютер
Воссоздали античный компьютер Просмотров: 288
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
 Просмотров: 5157
Больше всего комментируют
26
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
7
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
Коммунистов обезвредили: как сборная Италии победила на Евро
Голосов: 20
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть