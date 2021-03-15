Ордена из Греции и Мальты - украинский музей показал коллекцию древних наград

Фото: Львовский исторический музей

Львовский исторический музей показал свою коллекцию наград.

"Собрание орденов и медалей Львовского исторического музея - одно из самых богатых в Украине. Оно насчитывает более 6,5 тыс. единиц. В музейной сокровищнице хранятся ордена и медали 47 стран", - сообщает музей в Facebook.

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В соцсети музей показал ордена Греции, Мальтийского ордена, Испании и другие.

Во Львовском музее истории религии открылась выставка сакральных буддийских миниатюр - цаклей. Цакли в коллекции музея принадлежат к XIX-XX вв. Происходят из Калмыкии и Тибета. На цаклях изображали Будду, буддийских учителей, духов. Существуют цакли с демонами. Их изображали, как грозных существ. Но буддисты верят, что демоны их защищают.